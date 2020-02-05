الامارات | «طيران الإمارات» تحتفل بعيد الحب بلمسة رومانسية

شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات» تحتفل بعيد الحب بلمسة رومانسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «طيران الإمارات» أنها ستوفر للمسافرين خلال الفالنتاين (عيد الحب) تجربة خاصة، إذ ستقدم الناقلة 40 نوعاً من الحلويات الخاصة على رحلاتها، وفي صالاتها التي تنتشر عبر قارات العالم الست.

وسيحضّر فريق من طهاة «طيران الإمارات» حلويات خاصة بهذا الموسم لصالات الناقلة الـ41 حول العالم. ومن المقرر أن تقدم هذه الحلويات من 13 إلى 15 فبراير الجاري.

وستتزين صالات «طيران الإمارات» السبع في دبي، بحلويات خاصة خلال الفترة نفسها.

وتتميز الوجبات التي تقدمها «طيران الإمارات» على طائراتها في هذه المناسبة بلمسة من الرومانسية. وستقدم الناقلة، في 14 الجاري، مجموعة خاصة من الحلويات على الرحلات الطويلة.