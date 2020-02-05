شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات» تحتفل بعيد الحب بلمسة رومانسية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «طيران الإمارات» أنها ستوفر للمسافرين خلال الفالنتاين (عيد الحب) تجربة خاصة، إذ ستقدم الناقلة 40 نوعاً من الحلويات الخاصة على رحلاتها، وفي صالاتها التي تنتشر عبر قارات العالم الست.
وسيحضّر فريق من طهاة «طيران الإمارات» حلويات خاصة بهذا الموسم لصالات الناقلة الـ41 حول العالم. ومن المقرر أن تقدم هذه الحلويات من 13 إلى 15 فبراير الجاري.
وستتزين صالات «طيران الإمارات» السبع في دبي، بحلويات خاصة خلال الفترة نفسها.
وتتميز الوجبات التي تقدمها «طيران الإمارات» على طائراتها في هذه المناسبة بلمسة من الرومانسية. وستقدم الناقلة، في 14 الجاري، مجموعة خاصة من الحلويات على الرحلات الطويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «طيران الإمارات» تحتفل بعيد الحب بلمسة رومانسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.