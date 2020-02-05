الامارات | 3000 شخصية ملهمة في «منتدى المرأة العالمي دبي 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 شخصية ملهمة في «منتدى المرأة العالمي دبي 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن استضافة دبي لمنتدى المرأة العالمي، للمرة الثانية، تؤكد مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار وتبادل المعرفة والخبرات، وتبرز التزام الدولة وجهودها الحثيثة في دعم المرأة، وتعزيز إسهاماتها في شتى المجالات.

وقالت سموها إن الدعم الذي تحظى به المرأة من القيادة الرشيدة، منذ تأسيس دولة الاتحاد على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والذي أثمر إنجازات نوعية في القطاعات كافة، جعل الإمارات مؤثراً عالمياً في ملف المرأة، مشيرةً سموها إلى أن المبادرات النوعية التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة، خلال السنوات الأخيرة، أسهمت في تعزيز مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين.

وأكدت سموها حرص جميع مؤسسات الدولة على تكثيف جهودها لتكون الإمارات الأولى عالمياً في ملف المرأة، وأن الإمارات قطعت بالفعل أشواطاً كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف، عبر العديد من التشريعات والمبادرات الداعمة للمرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتصبح في مصاف الدول صاحبة أعلى المعدلات العالمية من حيث التمثيل البرلماني للمرأة، بعد ارتفاع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كما كان لحزمة المبادرات والسياسات التي أطلقها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دور كبير في دعم المرأة في المجالات كافة، ورفع تصنيف الدولة في المؤشرات العالمية ذات الصلة.

جاء ذلك بمناسبة إعلان مؤسسة دبي للمرأة، أمس، عن برنامج فعاليات منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، الذي تنظمه تحت شعار «قوة التأثير» يومي 16 و17 فبراير الجاري في مدينة جميرا، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتم الإعلان عن برنامج المنتدى وقائمة المتحدثين والشركاء خلال مؤتمر صحافي نظمته مؤسسة دبي للمرأة في المقر الجديد للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وتحدثت فيه رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، منى غانم المري، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، هالة بدري، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، خولة المهيري، والمدير التنفيذي لمنتدى المرأة العالمي دبي، لمياء عبدالعزيز خان، بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، شمسة صالح.

قوة التأثير

واعتبرت منى المري أن التأثير الإيجابي يُسهم في تحسين الحياة، ويُلهم الشعوب والأمم، قائلة: «إذا نظرنا إلى دولة الإمارات، نجد أن تأثير قيادتنا الرشيدة ورؤيتها على مدار الخمسين عاماً الماضية جعل من اسم دولة الإمارات مرادفاً للإنجازات غير المسبوقة، ونموذجاً عالمياً ملهماً للنجاح في كيفية تحويل التحديات إلى فرص»، مضيفةً أن هذه الرؤية سيمتد تأثيرها ليجعل الخمسين عاماً المقبلة أكثر ريادةً وتميزاً. وأكدت أن تنظيم المنتدى بهذا المستوى العالمي يترجم حرص سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم على دعم المرأة في مختلف المجالات، من خلال العديد من المبادرات والبرامج النوعية التي تصقل إمكاناتها، وتعزز ريادتها، كما يعكس اهتمام سموها بتعزيز الشراكات العالمية والإقليمية لمؤسسة دبي للمرأة، بما يسهم في تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية 2017 – 2021، مشيرةً إلى أن هذا المنتدى هو الأكبر من نوعه عالمياً في مجال الاهتمام بالمرأة، وتعزيز دورها في مختلف المجالات، حيث يستقطب أكثر من 3000 شخصية من نحو 87 دولة، وتعقد خلاله أكثر من 60 جلسة نقاشية، يتحدث فيها أكثر من 100 مسؤول محلي وعالمي، إضافة إلى مسؤولي المنظمات الدولية والمتحدثين الملهمين في مجالات عديدة.

وأضافت منى المري أن المنتدى يشكل عاملاً مهماً في دعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خصوصاً الهدف الخامس المعني بـ«تحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات»، والهدف الـ17 المعني بـ«تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة».

رؤية محمد بن راشد

وقالت هالة بدري: «نفخر بدعمنا للدورة الثانية للمنتدى كشريك ثقافي، في إطار مساعينا الرامية إلى إقامة جسور الحوار البنّاء بين شتّى الحضارات والثقافات، لاسيما أنه يتيح لنا فرصة ثمينة للاطلاع على أهم التجارب العالمية الناجحة، والتفاعل مع نخبة من القادة والخبراء العالميين لتبادل الأفكار والخبرات في مجال تنمية ودعم قدرات المرأة وتمكينها في مختلف المجتمعات». وأضافت هالة بدري: «تأتي هذه الشراكة إيماناً منا بأهمية هذا الحدث العالمي ونطاق تأثيره الواسع، للاستفادة منه كمنصة عالمية مثالية لإبراز مكانة دبي».

المرأة والاستدامة

وقالت خولة المهيري: «يسعدنا أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي شريك الاستدامة الاستراتيجي لمنتدى المرأة العالمي دبي 2020، ونتقدم بالشكر إلى مؤسسة دبي للمرأة، تحت رئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لإتاحة الفرصة لنا للمشاركة في هذا المنتدى، انطلاقاً من مسؤولية الهيئة المجتمعية واستراتيجيتها للاهتمام بالمرأة، باعتبارها شريكاً أساسياً في عملية التنمية». وأضافت أن إجمالي الموظفات في هيئة كهرباء ومياه دبي بلغ حتى نهاية العام الماضي 1933 موظفة، يعملن بكفاءة واقتدار في بيئة عمل إيجابية ومحفزة، تدعم المرأة العاملة، وتساعدها على تحقيق التوازن بين حياتها.

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شخصيات وشركاء

واستعرضت لمياء خان خلال المؤتمر الصحافي قائمة الشركاء في المنتدى، قائلةً إنها تضم كلاً من «مبادرة تمويل رائدات الأعمال We- Fi، كشريك استراتيجي عالمي، كما يحظى المنتدى بتعاون صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتبارهما شريكي المعرفة العالميين، وهيئة كهرباء ومياه دبي بصفتها شريك الاستدامة الاستراتيجي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي بصفتها الشريك الثقافي للحدث، إضافة إلى العديد من الشركاء الآخرين.

تجربة ناجحة

تشارك الكابتن طيار، الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، الحضور قصة اختيارها لمهنة الطيران، وتستعرض تجربتها الناجحة في هذا الميدان، على الرغم من الصورة النمطية السائدة، وغيرها من التحديات، كما تشارك كارلا هاريس، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وكبير مستشاري العملاء في مورجان ستانلي، الحضور في تقديم نصائح تحفيزية، وأساليب عمل مثمرة، تستند إلى خبرة طويلة تزيد على 30 عاماً في كيفية تطوير الحياة المهنية.

منى المري: إنجازات كبيرة

قالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي والعضو المنتدب، منى غانم المري، لـ«الإمارات اليوم»: «من الضروري أن نضيء على إنجازات المرأة، فالمنتدى فرصة لكي نتحدث إلى العالم، فهناك الكثير من التجارب الناجحة، كما أن لدينا قيادة تملك رؤية واضحة تجاه دور المرأة، إلى جانب وجود أرقام خيالية حول تمثيل المرأة في القطاعات المختلفة، ومشاركة هذه التجارب مهمة جداً، لاسيما أن المنتدى يشهد مشاركات من منظمات عالمية». ولفتت المري إلى أن المرأة الإماراتية حصلت على فرص متكافئة مع الرجل، ففي كل مجال هناك كفاءة، والعدد الكبير لا يعني أن المرأة تقدمت، فهناك مؤسسات يشغل إداراتها العليا الرجال، فالكفاءة لا علاقة لها بالجنس، مؤكدة على أنه قد يخرج من خلال المنتدى مبادرات جديدة أو تعاون وشراكات مع المنظمات لمشروعات جديدة.

لمياء خان: صورة إيجابية

قالت المدير التنفيذي لمنتدى المرأة العالمي، لمياء خان، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المنتدى سيعمل من خلال شعاره، وهو (قوة التأثير)، على أن يعكس الصورة الإيجابية للمرأة من خلال أربعة محاور، هي: الحكومة، والاقتصاد، والمجتمع، والمستقبل، وقد تم بناء شراكات عالمية واستثنائية في هذه الدورة، سيتم تسليط الضوء على الشخصيات المهمة الإماراتية، والتجارب المميزة.

رئيسة مؤسسة دبي للمرأة:

• «استضافة دبي للمنتدى للمرة الثانية، تؤكد مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار وتبادل المعرفة والخبرات».

• «الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لتصبح في مصاف الدول صاحبة أعلى معدلات التمثيل البرلماني للمرأة».

• 60 جلسة نقاشية يتحدث فيها أكثر من 100 مسؤول محلي وعالمي.