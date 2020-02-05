الامارات | 10 تجارب نسائية في «الإمارات للآداب 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تجارب نسائية في «الإمارات للآداب 2020» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في نسخته الـ12 يواصل مهرجان طيران الإمارات للآداب، إلقاء الضوء على كوكبة من أبرز التجارب العالمية لنساء تناولت أعمالهن الأدبية والخيارات التي يقدمنها، عدداً من القضايا الإنسانية الخانقة والأزمات التاريخية المعاصرة، عبر أحداث وصراعات مختلفة وقصص ومآلات متباينة، ترويها مسارات الشخصيات وعلاقاتها التي تتم تجربتها بشكل سردي رفيع. وهنا طرح لبعض أهم وأبرز التجارب التي يستقطبها المهرجان هذا العام:
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