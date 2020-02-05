الامارات | نجم باكستاني يغني في القرية العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم باكستاني يغني في القرية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف القرية العالمية في دبي النجم الباكستاني عاطف أسلم، لإحياء حفل على المسرح الرئيس بعد غد. وسيؤدي عاطف أسلم باقة من أغانيه المشهورة التي يقدمها بمجموعة من اللغات، منها الأوردية والبنجابية والبنغالية، وقد حصل على العديد من جوائز لوكس ستايل العالمية. ويأتي حفل عاطف أسلم ضمن جدول الحفلات الموسيقية التي يزخر بها الموسم 24 للقرية العالمية، التي تستضيف نخبة من ألمع نجوم الفن والغناء من جميع أنحاء العالم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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