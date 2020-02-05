الامارات | لأجل قلوبكم.. خففوا من اللحوم الحمراء

شكرا لقرائتكم خبر عن لأجل قلوبكم.. خففوا من اللحوم الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلصت دراسة أميركية إلى أن تناول اللحوم الحمراء أو اللحوم المصنعة، مرتين أو أكثر أسبوعياً، يزيد من خطورة الإصابة بأمراض القلب.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الدراسة توصلت إلى أن من يتناولون اللحوم مرتين أو أكثر أسبوعياً، معرضون لخطر الموت المبكر. وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الإصابة بأمراض القلب ترتفع بنسبة 7% لدى من يتناولون اللحوم بمعدل متكرر أسبوعياً، وأوضحت أن السمك هو الوحيد الذي يعد آمناً تماماً.

وتأتي الدراسة عقب ظهور تقرير مثير للجدل، العام الماضي، أشار إلى أن الصلة بين اللحوم وأمراض القلب ضعيفة للغاية، مؤكداً أنه حتى من يمتنعون عن تناول اللحوم لحماية أنفسهم من أمراض القلب لن تقل لديهم فرص الإصابة بهذه الأمراض.

وأضافت «إنه تغيير ضئيل لكن يستحق تجربته، وهو الحد من تناول اللحوم الحمراء والمصنعة مثل النقانق»، ونشرت الدراسة في دورية «جيه إيه إم إيه إنترنال ميدسن» الشهرية.