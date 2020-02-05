الامارات | «فخر الأجيال».. صقور «نخبة» تحلّق بالمراكز الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن «فخر الأجيال».. صقور «نخبة» تحلّق بالمراكز الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت منافسات فئة الشيوخ في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، في يومها الثالث، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة نخبة من الصقارين في مختلف الفئات الذين يتنافسون على المراكز الأولى في ميدان الروية بدبي، التي تستمر حتى 16 فبراير الجاري.

وتصدر فريق «اليلايس» الشوط الأول لفئة جير تبع فرخ، عبر الطير «تي 26» والصقار عبيد خليفة بودهوم المهيري، وجاء في المركز الثاني فريق «الظفرة» مع الصقار يراح عبيد سالم بن شنه الكتبي، والطير «تي 87»، وفي المركز الثالث جاء فريق «الظفرة» مع الصقار نفسه، عبر الطير «تي 151». وعاد فريق «الظفرة» ليتصدر الشوط الثاني لفئة جير تبع جرناس، مع الصقار يراح عبيد سالم بن شنه الكتبي، والطير «99»، وحلّ في المركز الثاني فريق «إف 3» مع الصقار خليفة أحمد مجرن المرر، والطير «مدريد»، وفاز بالمركز الثالث فريق «إف 3 أر» عن طريق الصقار راشد سعيد سلطان الكندي، والطير «15».

متصدرون

مرة أخرى، عاد فريق «اليلايس» للصدارة من جديد في الشوط الثالث الرئيس لفئة جير تبع فرخ، بقيادة الصقار عبيد خليفة بودهوم المهيري، والطير «تي 49»، وجاء في المركز الثاني فريق «إم 7» بقيادة الصقار سلطان محمد سلطان مطر مرخان، والطير «تي 3»، فيما جاء في المركز الثالث فريق «إف 3» بقيادة الصقار خليفة أحمد مجرن المرر، والطير «تي 87». وتربع فريق «إف 3» على عرش الشوط الرابع الرئيس في فئة جير تبع جرناس، بعدما فاز بالمركز الأول عبر الطير «مزيون»، والصقار خليفة أحمد مجرن المرر، وأتي في المركز الثاني فريق «إف 3 أر»، عبر الطير «إيه 19»، والصقار راشد سعيد سلطان الكندي، وحصل على المركز الثالث فريق «الظفرة»، عبر الطير «150»، والصقار يراح عبيد سالم بن شنه الكتبي. وواصل فريق «إف 3» تألقه بالفوز بالشوط الخامس والأخير لفئة جير تبع فرخ نقدي، وحصد المركز الأول عبر الطير «تي إتش 303»، وفي المركز الثاني أتي فريق «اليلايس»، عبر الطير «إم»، فيما جاء في المركز الثالث فريق «إف 3 كي»، عبر الطير «357».

أفضل الطيور

من جانبه، أكد قائد فريق «إف 3»، الصقار خليفة أحمد بن مجرن المرر، أن المنافسات في فئة الشيوخ قوية والمستويات متقاربة بين كل الطيور، والجميع يبحث عن الصدارة والفوز بالمراكز الأولى، كما أن كل الصقارين يتطلعون إلى مسك الختام في بطولة النخبة، وهو ما يجعل الفرق تبحث عن مكان لها ضمن النخبة.

وأضاف أن «تنوع الصدارة بين الفرق دليل على قوة جميع الطيور المشاركة وخبرة أصحابها، وهذه المستويات تطوّرت بشكل كبير من بطولة إلى أخرى، في ظل وجود عدد كبير من البطولات في الأجندة، ورغم انتهاء يومين من المنافسات، فإن السباق مازال مستمراً، ونطمح دائماً إلى الفوز بالمركز الأول، خصوصاً أننا انتقينا أفضل الطيور للدفع بها في سباق الصدارة».

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المسابقات

تنطلق غداً منافسات العامة المفتوح والمُلّاك، لمدة أربعة أيام في فئات جير شاهين فرخ وجرناس وجير تبع فرخ وجرناس وبيور جير فرخ وجرناس وقرموشة فرخ وجرناس، لتنطلق بعدها مسابقات العامة في 11 و12 من الشهر الجاري، في فئات حر فرخ وجرناس وشاهين فرخ وجرناس، على أن تقام مسابقة الطيارة اللاسلكية للشيوخ والعامة في 14 الجاري أيضاً، وتختتم المنافسات ببطولة النخبة للشيوخ والعامة فرخ وجرناس، وبعدها تبدأ نخبة فخر الأجيال فئات الفرخ والجرناس للشيوخ وفخر الأجيال للعامة المفتوح للفرخ والجرناس، ثم الفرخ والجرناس للعامة مُلّاك، وفئة الحر فرخ والشاهين.

دوري الإمارات

تتخلل البطولة ثلاث جولات خاصة بدوري الإمارات للصيد بالصقور في 10 و13 و16 فبراير الجاري، وهو الدوري الذي انطلق من دبي، واتجه إلى أبوظبي، وسيعود مجدداً إلى ميدان الروية بدبي، على أن تكون المحطة الختامية في أبوظبي.

خليفة أحمد بن مجرن:

• «تنوّع الصدارة بين الفرق دليل على قوة الطيور المشاركة وخبرة أصحابها، وتطوّر المستويات من بطولة إلى أخرى».

• تنطلق غداً منافسات العامة، لمدة أربعة أيام.