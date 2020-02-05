الامارات | «روميو وجوليت» في قصر الإمارات.. يبحث عن مواهب

شكرا لقرائتكم خبر عن «روميو وجوليت» في قصر الإمارات.. يبحث عن مواهب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه كل من مهرجان أبوظبي ومسرح الباليه الأميركي، في إطار تعاون تاريخي بينهما، الدعوة للمواهب الصاعدة في مجال الأداء والباليه في الإمارات، لتقديم طلبات المشاركة في اختبارات اختيار المواهب للمشاركة في عرض «روميو وجوليت»، إحدى روائع الكاتب العالمي وليام شكسبير.

وسيتسنى للموهوبين لقاء أبرز الفنانين في العالم من المؤسستين الأميركيتين العالميتين الأهم في مجال الموسيقى والمسرح والباليه، مسرح الباليه الأميركي وأوركسترا كليفلاند، والتدرّب معهم والمشاركة إلى جانبهم في هذا العرض المسرحيّ في أدوار ثانوية أساسية.

وستحظى المواهب التي ستختار بفرصة العمل لليلتين مع نجوم مسرح الباليه الأميركي وفنانيه الاستعراضيين في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، الذين سينضمون بدورهم وللمرة الأولى إلى فرقة أوركسترا كليفلاند، بإشراف المدير الموسيقي فرانز فيلسر موست، إذ سيقدم العرضان في الثالث والرابع من أبريل المقبل. وتستهدف الدعوة الفتيات والسيدات من عمر 14 - 60 سنة، والشباب والرجال من عمر 15 - 65 سنة، ولا يشترط امتلاك المتقدم خبرة سابقة في مجال المسرح وفنون الاستعراض. ويمكن للراغبين إرسال طلبات المشاركة في اختبارات اختيار المواهب عبر (http://www.abudhabifestival.ae/abt-audition) في موعد أقصاه 15 فبراير الجاري.