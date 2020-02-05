الامارات | جورج ستاينر يرحل عن 90 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن جورج ستاينر يرحل عن 90 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الناقد والمفكر الأميركي، جورج ستاينر، أول من أمس، عن عمر يناهز 90 عاماً.

ورحل ستاينر في مدينة كامبريدج البريطانية، إذ كان يعيش مع زوجته الأكاديمية والمؤرخة، زارا ستاينر. وكان ستاينر يعرف بمهارته التحليلية وبلاغته.

يذكر أن ستاينر ولد لأبوين نمساويين يهوديين، في العاصمة الفرنسية باريس عام 1929، وهاجرت أسرته إلى الولايات المتحدة الأميركية عام 1940.