سوسن بدر عن اللوك الجديد: شعري أبيض من صغري وشكلي كده بيخليني مبسوطة

علقت الفنانة سوسن بدر، على اللوك الجديد، الذي ظهرت به مؤخرا، قائلة: "بسيط جدا، ومستريحة جدا لما عملت كده".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، الذي تقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ونهى عبدالعزيز، "بقالي فترة من ساعة ما ظهر الشعر الأبيض يبقى كتير مؤخرا، أنا شعري أبيض من وأنا في الثانوية وراثة في العيلة، فكل شوية أسيبه شوية وأقول لنفسي لية لأ، لية خايفة إذا كنت مبسوطة، أهم حاجة لما أبص في المراية أبقى مبسوطة اللي باسطك أعمله".

وتابعت: "لما عملت مسلسل زي الشمس، الأحداث بتخلي الأم تهمل في نفسها فاسيباه طبيعي، كنت من غير مكياج وشعر طبيعي، بعد المسلسل روحت للكوافير قولته شيل كله، كان خايف، فقولتله شيل كل الغامق"، مستكملة: "نفسي أجرب اللوك ده بالشعر الطويل، متهيألي هيعمل شكل حلو".