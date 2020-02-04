سوسن بدر: أبو العروسة وبخط اليد يمثلان السواد الأعظم من الشعب المصري

تحدثت الفنانة سوسن بدر، عن مسلسلي "أبو العروسة"، و"بخط اليد"، الذين شاركت فيهما، وعُرضا عبر شاشة "dmc".
وقالت "سوسن"، خلال حوارها مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز، في برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "dmc"، إن الخط الذي يجمع بين المسلسين أنهما عائليان ويخاطبان البيت المصري بشكله الطبيعي الذي تعود المصريون عليه، حتى لو كان المستوى مختلف.
وأضافت: "خط المسلسلين شبهنا وشبه بيوتنا، لا هو عالي ولا هو أقل، والطبقة الشعبية البسيطة لم تُقدم على حقيقتها منذ فترة، خرجنا عن العدل والإنصاف في تقديمها، لكن (أبو العروسة) و(بخط اليد) شبه السواد الأعظم للشعب والطبقة الوسطى".
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