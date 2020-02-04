سوسن بدر تقدم وصفات طبيعية للعناية بالشعر واليدين والبشرة

حلت الفنانة سوسن بدر، ضيفة على الإعلاميتين نهى عبد العزيز وجاسمين طه، خلال حلقة اليوم، من برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC".

وقدمت "سوسن"، بعض الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر والبشرة، وقالت إنه يمكن التخلص من "المكياج"، عن طريق استعمال جوز الهند: "نستعمل قطعة قطن صغيرة حيث يغذي الرموش والبشرة ولا يسبب أي آلام للعينين، ويمكن أن نستعمله في أطراف الأصابع والشعر قبل النوم".

وأوضحت الفنانة سوسن بدر، أنه يمكن استخدام خليط من الليمون والجلسرين للعناية بالأظافر واليدين، مشيرةً إلى أنه من الممكن استخدام خل التفاح لعلاج قشرة الشعر، لافتةً إلى أنه يفضل استخدام مياه الورد للعناية بالبشرة.