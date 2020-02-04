هنأت الفنانة عبير صبري، زوجها المحامي أيمن البياع، بافتتاح مسجده الجديد جنوب تايلاند، بنشر صورة عبر حسابها الشخصي على "Instagram"، معربة عن سعادتها بافتتاح المسجد. Advertisements وعلقت "صبري"، على صور المسجد قائلة: "مبروك حبيبي مسجدك في جنوب ‏تايلاند، ربنا يجعل نيتك وكل من سجد لله فيه وسعيك وحبك للخير في ميزان حسناتك، كل يوم بتعلم منك وبحترمك أكتر".‏ يشار إلى أن عبير صبري، تشارك في مسلسل "الأخ الكبير"، الذي يعرض حاليا عبر شاشة "cbc‎".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد افتتاح مسجده في تايلاند.. عبير صبري لزوجها: بتعلم منك وبحترمك أكتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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