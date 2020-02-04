سوسن بدر: تعلمت الالتزام بالمواعيد من عادل إمام ونور الشريف

قالت الفنانة سوسن بدر، إن الفنان الكبير عادل إمام له فضل كبير عليها، مشيرةً إلى أنها بدأت حياتها الفنية معه، حيث شاركت في مسرحية "الواد سيد الشغال"، وفيلمي "شمس الزناتي" و"سلام يا صاحبي"، وذلك بعدما شاركت مع الفنان نور الشريف في مسلسل "حبيبي دائما".
وأضافت خلال حوارها مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز، في برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "dmc"، أنها تعلمت الالتزام بالمواعيد من الفنانين نور الشريف وعادل إمام: "بقيت موجودة قبل أي حد بساعتين، وبذاكر دوري زي أي تلميذ، وعادل إمام شايف كل اللي حواليه".
وتابعت، أن الفنان عادل إمام كان يعطي الفرصة للفنانين المشاركين معه في مسرحياته بإلقاء "الإيفيهات"، وكان يساعدهم على إتقانها أمام الجمهور: "كان بيعمل كده مع الصغير والكبير، وكان أول واحد بيبقى موجود في الكواليس".
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