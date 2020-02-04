إحدى ملهمات العالم: المبادرات المصرية الصحية رائعة ويتعلم منها الجميع

قالت هاربين أرورا، إحدى الملهمات على مستوى العالم، والتي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمؤتمر الشباب في شرم الشيخ، إنها تملك شركة تقوم بصناعة الكريمات وأدوية تساعد في الشفاء من السرطان، وهو ما ستتبرع به إلى "مستشفى بهية"، لشفاء الكثيرات من مرضي السرطان، مضيفة: "ما تقوم به مصر رائع، وأنتم بلد هام جدا، ومبادراتكم يتعلم منها الجميع".

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وأضافت "أرورا"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المؤتمر الاقتصادي للمرأة يسعي لدعم كافة النساء، وذلك لأن مشكلاتهن مشتركة بشكل كبير، ولذا يقوم المؤتمر الاقتصادي للمرأة، بمساعد السيدات في أعمالهن وتنميتهن، موضحة أن مثل تلك المؤتمرات تعمل على ترسيخ مفهوم "تمكين المرأة" في البلدان، ومساعدتهن في الوصول إلى المناصب المرموقة وتسهيل حياتهن: "رؤيتنا شاملة من خلال أدوات لتمكين المرأة لأنها العمود الفقري لأي مجتمع".

وأكدت أنها تعشق التعامل مع الواقع ولا تسعى للسكن في برج عاجي بعيدا عن العالم والناس: "أول كتبي كان عن حديث بيني وبين نفسي وليس بيني وبين الله أو المجتمع، واكتشفت القوة الداخلية، وكل شئ على مستوى العالم يتحرك بتلك القوة"، مشيرة إلى أن "لغة القلب" و"لغة العاطفة"، هما نفس اللغة لكافة البلدان والأشخاص برغم جهلهم بلغات أجنبية أخرى: "لن يصل إليها إلا عبر رحلته مع نفسه لفهمها وتغذيها وتنميتها وإخراج المواهب بداخله".

وتابعت: "كل أديان العالم والرسل يرسخون لمفاهيم التعايش والوحدة والإخاء وتبني لغة القلب، الجميع يقولون نفس الكلام بشكل مختلف، ويجب دمج كافة الأديان وإخراج المشترك بين الأديان بدلا من النظر إلى المختلف منها، والعالم كله هو أسرة سماوية واحده ويجب أن نشعر بها".