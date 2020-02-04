إحدى ملهمات العالم: إبقاء النساء للحزن داخلهن من أسباب السرطان

قالت هاربين أرورا، إحدى الملهمات على مستوى العالم، والتي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمؤتمر الشباب في شرم الشيخ، إن مستشفي "بهية" لعلاج سرطان الثدي، هو مكان رائع، يحافظ على صحة السيدات ويحول دون إصابتهن بذلك المرض: "برافو لكم.. مجهودكم رائع وملهم".

وأضافت "أرورا"، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية "DMC"، أن النساء في كل عائلة هن من يعتنين بها ويقدمن الطعام للجميع، ويحافظن على الصحة العامة والعاطفية والعقلية: "نحن نساند أولادنا وأبنائنا وأزواجنا وأخواتنا، ونحن في العادة ننسي من يساندنا"، موضحة أنه من الضروري على كل سيدة أن تعتني بنفسها وعدم إهمالها في خضم توالي الأحداث في الحياة: "إذا لم توجد أمراة في الأسرة فلا توجد أسرة، ومسؤولياتنا عظيمة".

وأكدت أن إهمال النفس وعدم مراعاتها وإعطائها لحقها وتنميتها، يؤدى ذلك إلى فراغ شحنتها الداخلية ولا تستطيع مواصلة ما بدأته: "النساء يبقين حزنهن داخليا ولا يعتنين بأنفسهن، وهي أحد أسباب السرطان"، مشيرة إلى أن زيادة الوعي والكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، من شأنه تقليل الإصابة به أو منعه كليا: "يجب الاعتناء بالنفس حتى لا يصاب أحد، واليوجا تفيد في عدم الإصابة به".