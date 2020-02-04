محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:
غيَّب الموت الفنانة القديرة نادية لطفي، عن عمر يناهز 83 عامًا، حيث أصيبت بنزلة شعبية حادة، أدخلتها في غيبوبة، ونقلت على إثرها إلى المستشفى، إلى أن رحلت عن عالمنا ظهر اليوم.
"الكونسلتو" يستعرض في السطور التالية، علاقة الغيبوبة وبالنزلة الشعبية الحادة، وفقًا للدكتور طه بكري، أستاذ أمراض الصدر والباطنة بجامعة الأزهر.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة نادية لطفي. ما العلاقة بين النزلة الشعبية الحادة والغيبوبة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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