بعد وفاة نادية لطفي. ما العلاقة بين النزلة الشعبية الحادة والغيبوبة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:

غيَّب الموت الفنانة القديرة نادية لطفي، عن عمر يناهز 83 عامًا، حيث أصيبت بنزلة شعبية حادة، أدخلتها في غيبوبة، ونقلت على إثرها إلى المستشفى، إلى أن رحلت عن عالمنا ظهر اليوم.

"الكونسلتو" يستعرض في السطور التالية، علاقة الغيبوبة وبالنزلة الشعبية الحادة، وفقًا للدكتور طه بكري، أستاذ أمراض الصدر والباطنة بجامعة الأزهر.

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