منها الشاي بالنعناع.. 9 حلول بسيطة تقضي على الشخير أثناء النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الشخير أثناء النوم من الأمور المزعجة والتي تسبب إحراجًا أمام شريك حياتك أو أحد أفراد الأسرة، ويرجع أسبابه إلى اضطراب شائع يحدث أثناء النوم، ما يؤدي إلى توقف التنفس نتيجة انسداد مجرى الهواء.

وهناك مجموعة من الحلول البسيطة التي تخلصك من الشخير، نستعرضها لكم وفق ما ذكر موقع "Brightside".

1-النوم على جانبك:

نظرا لأن النوم على الظهر يتسبب في تحريك اللسان لأعلى الفم، ما يؤدي إلى إغلاق الحلق ثم إعاقة حركة الهواء في الحلق وبالتالي صعوبة التنفس وإصدار أصوات الشخير المزعجة، لذلك يجب النوم على جانبك.

2- إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من السمنة:

زيادة الوزن تتسبب في انسداد الرئة والعنق وتوقف التنفس أثناء النوم، ما يسبب الشخير، لذلك عليك اتباع الأنظمة الغذائية وممارسة الرياضة لإنقاص وزنك.

3- عدم التنفس من الفم:

يؤدي التنفس عن طريق الفم إلى الشخير، لذلك يجب التنفس عن طريق الأنف ويمكنك استخدام بعض البخاخات الأنفية لتنظيف الممرات الهوائية قبل الذهاب إلى السرير، ما تساعد على تحسين التنفس وتقليل الشخير.

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4- التوقف عن التدخين:

التدخين بتسبب في الكثير من الأضرار منها الشخير، لذلك يجب الإقلاع عن التدخين للتقليل من الشخير.

5- التوجه للطبيب وإصلاح عيوب الأنف:

قد يكون الشخص مصابًا بالتهابات في الأنف والجيوب الأنفية التي تتسبب في الشخير، لذلك يجب التوجه للطبيب لمساعدتك وتلقي العلاج المناسب للتقليل من الشخير.

6- الشاي بالنعناع:

يمكنك تناول الشاي بالنعناع قبل الذهاب للنوم، ونظرًا لأن الشاي يحتوي على مادة قليلة من الكافيين لا تعاني من الأرق، ما يساعد على التقليل من الشخير.

7- علاج أمراض الحساسية:

تعد الحساسية أحد الأسباب الرئيسية للشخير نتيجة انسداد مجاري التنفس، ما يدفعك للتنفس من فمك وإصدار أصوات الشخير، لذلك عليك التوجه للطبيب لعلاج الحساسية.

8 -تجنب تناول الوجبات الدسمة قبل النوم:

هناك علاقة بين تناول الوجبات الدسمة قبل النوم والشخير، حيث إنها تسبب توقف التنفس وانسداد مجرى الهواء العلوي للأنف خلال النوم.

9- الحصول على النوم الكافي:

قلة النوم قد تزيد من الشخير، لذلك يجب الحصول على النوم الكافي ليلا.