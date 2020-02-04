أبرزها المكسرات.. إليك قائمة بأبرز الأطعمة الغنية بالأوميجا 6

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:

أوميجا 6، من الأحماض الدهنية التي تمثل أهمية كبيرة لصحة الإنسان، نظرًا لقدرتها على مكافحة الالتهابات، وتحسين انقباضات الأوعية الدموية، وغيرها من الفوائد الأخرى.

في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 6 وفوائدها على الصحة العامة، وفقًا لجامعة هارفارد وموقع "Health line".

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