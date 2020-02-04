قالت الفنانة سوسن بدر إنها من محبي عمل المطبخ جدا، "بعرف أعمل كل حاجة، المطبخ عندي مزاج مش مجرد واجب"، موضحة أنه من الأفضل لكبار السن الابتعاد عن اللحوم الحمراء واستبدالها بالسمك والبقوليات والخضراوات.
وكشفت الفنانة خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، والذي تقدمه الإعلاميتين جاسمين طه ونهى عبدالعزيز، طريقة عمل "العجة" على طريقتها الخاصة، موضحة أنه يفضل وضع العجة في الفرن "عشان متشربش زيت عند القلية".
وتابعت: "هنحمر البصل يادوب ياخد لون مع التوم، ويضاف عليهم كزبرة وشبت ورشة ملح، وممكن فلفل أسود وكمون وأي توابل عندك، التوابل هي روح الأكل، وبعد كدة تضاف كام بيضة عليها"، مستكملة: "نضرب الخليط جامد ونضيف معلقتين دقيق عشان يتماسك".
وأكدت سوسن بدر، أن العجة من أكلاتها المفضلة، وتفضل إضافة مكعبات البطاطس الصغيرة المحمرة إليها قبل إدخالها الفرن.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. طريقة سوسن بدر لعمل العجة.. وتؤكد: من أكلاتي المفضلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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