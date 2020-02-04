في اليوم العالمي للسرطان.. أطعمة تقلل من خطر الإصابة بالمرض

تقلل بعض الأطعمة من خطر الإصابة بالسرطان، وبالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان، هناك بعض الأطعمة التي تقلل من خطر الإصابة بالأورام الخبيثة، منها كما ذكرها موقع "health line".

التفاح

يحتوي التفاح على خصائص مضادة للسرطان، قد تساعد أيضاً في منع الالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية والالتهابات.

التوت

غني بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، وأبدى العلماء الكثير من الاهتمام بالتوت بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والفوائد الصحية المحتملة.

الخضروات الصليبية

تحتوي الخضروات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط واللفت، على عناصر مغذية مفيدة، بما في ذلك "فيتامين سي"، وتحتوي الخضروات الصليبية أيضاً على "السولفورافان"، وهو مركب نباتي له خصائص مضادة للسرطان.

وأظهرت إحدى الدراسات، أن "السولفورافان" يمنع نمو خلايا السرطان بشكل كبير ويحفز موت خلايا سرطان القولون.

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كما أظهرت دراسة أخرى أن "السولفورافان" بالاشتراك مع الجينيستين، يمكن أن يعوق بشكل كبير تطور أورام سرطان الثدي.

الجزر

يحتوي الجزر على نسبة عالية من البيتا كاروتين، والتي قد تمنع أنواع معينة من السرطان، ويحتوي الجزر أيضاً على العديد من العناصر الغذائية الأساسية.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية، بما في ذلك سمك السلمون والماكريل، غنية بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل فيتامين ب، والبوتاسيوم، وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

ووجدت دراسة أخرى أن استهلاك زيت السمك في وقت لاحق من الحياة له صلات بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بشكل ملحوظ.

المكسرات

وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، تحمل جميع المكسرات خصائص مضادة للسرطان، لكن العلماء درسوا الجوز أكثر من أنواع المكسرات الأخرى، حيث يحتوي على مادة تسمى بيديونكيولاجين تلعب دوراً في الوقاية من سرطان الثدي.

البقوليات

تحتوي البقوليات، مثل الفاصولياء والبازلاء والعدس، على نسبة عالية من الألياف، مما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، وتشير إحدى الدراسات إلى وجود علاقة بين زيادة استهلاك البقول وانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.