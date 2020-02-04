سوسن بدر عن ظاهرة النيش في البيوت: نفسي أعرف إيه لزمته

علقت الفنانة سوسن بدر، على أحد مشاهد مسلسل أبو العروسة، والذي جمعها بالفنانة كارولين عزمي التي كانت تجسد شخصية ابنتها "هاجر"، حيث كان المشهد يناقش قضية "النيش".

وانتقدت "سوسن"، خلال حوارها مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي، ونهى عبدالعزيز، في برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "dmc"، ثقافة "النيش"، المنتشرة في المجتمع المصري، ودعت إلى إعادة النظر فيها مرة أخرى.

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وقالت "سوسن": "يادي النيش، نفسي أعرف إيه لزمته وليه لازم يبقى مليان حاجات ولو حد لمسها يبقى خناقة".

وأضافت: "ولو الزوج حب يطلع فنجان قهوة عاجبه، هتقوله انت مسكت الفنجان لية؟، أمال انتي حاطاه ليه في النيش، لازم نعيد النظر فيه".