أفضل الطرق لإطلالة أنيقة ودافئة في الطقس البارد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما زلنا في فصل الشتاء الذي يعني المزيد من طبقات الثياب التي تتناسب عكسيا مع برودة الطقس، هذه الطبقات المتراكمة تجعلنا نبدو أحيانا مثل دب قطبي يتجول في المدينة، لكن هل يمكن لك أن تبدي أنيقة رغم البرد؟ قد يكون الأمر صعبا لكنه حتما ليس مستحيلا، كما تقول خبيرة الأزياء في صحيفة الغارديان البريطانية.

المشكلة في الشتاء أننا، ولتفادي البرد، نبدأ بإضافة قطعة فوق الأخرى، وإذا ما كنت مصابة بنزلة برد، أو تمرين بفترة نقاهة منها، ستزداد طبقات الملابس أكثر، خصوصا إذا اضطررت للخروج في جو عاصف بالمطر والرياح. لتظهري أنيقة في برد الشتاء القارص، كل ما عليك هو مراقبة الطريقة التي تلبس بها بعض النساء الشهيرات في العالم.

للوصول إلى أسلوب ارتداء ملابس مناسبة في الشتاء بشكل صحيح، يجب أن تبدئي بالأمور العملية، عليك أولا النظر إلى توقعات الطقس؛ فالأمطار والرياح والثلوج ودرجات الحرارة المنخفضة تشكل فرقا جذريا فيما يجب عليك ارتداؤه.

في الطقس البارد والسماء صافية

إذا كان الطقس باردا لكن السماء صافية يمكن لك الاستفادة من ذلك وارتداء الألوان الزاهية، وأفضل نموذج لذلك هو ما ارتدته ميشيل أوباما، زوجة الرئيس باراك أوباما، وبناتها في حفل التنصيب، إذا ارتدين معاطف زاهية اللون مع أحذية وقفازات ووشاحات مناسبة.

بوط من الجلد حتى الركبتين

أما إذا كانت توقعات الطقس تشير إلى احتمال تساقط المطر، فإن أول ما عليك التفكير فيه هو ارتداء بوط من الجلد يصل حتى الركبتين. وإذا كنت ترتدين بنطلونا، فقومي بدس أطرافه في البوط حتى لا تتبلل أطرافه، احرصي أيضا على أن لا يكون لون البنطلون فاتحا؛ لأن هناك احتمالا بأن تصله رشقات من ماء المطر الناجمة عن السيارات المسرعة، وذلك قد ينتهي بك في حال مزرية بسبب بقع الماء والطين.

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في الطقس الماطر

في الطقس الماطر، أنت بحاجة أيضا إلى مظلة أو غطاء للرأس أو ربما كلاهما، المظلة قد لا تكون مجدية إذا كنت تسيرين في مكان مزدحم يحمل الجميع فيه المظلات ومن الأفضل تجنبها، في هذه الحالة من الأفضل ارتداء معطف مع غطاء للرأس واق من المطر، لكن المظلة ضرورية في ليلة ممطرة إذا كنت مدعوة لمناسبة خاصة وترغبي في ارتداء ملابس جميلة وحماية نفسك من المطر لمسافة قصيرة.

المعطف المبطن بطبقة سميكة

تذكري أن وجود معطف مع غطاء للرأس قابل للفصل، وأكثر من وشاح بألوان مختلفة، يجعلك تمتلكين معطفا ذكيا واحدا يلائم معظم الظروف الجوية. للأيام الشديدة البرودة يعد المعطف المبطن بطبقة سميكة خيارا عمليا جدا، وهو يغزو عالم الموضة بشدة هذا العام.

تذكري دائما أن بعض الملابس يمكن أن تمنحك الدفء أكثر من غيرها؛ فالملابس المصنوعة من الصوف أو الكشمير تتميز بأنها رقيقة وخفيفة الوزن، لكنها تمنحك الكثير من الدفء. الشتاء فصل جميل إذا عرفنا كيف نتعامل معه.