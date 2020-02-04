الامارات | طفل ينقذ قريباً له من الموت.. وينال إعجاب الملايين

شكرا لقرائتكم خبر عن طفل ينقذ قريباً له من الموت.. وينال إعجاب الملايين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كسب طفل أميركي في التاسعة من العمر إعجاب الملايين عبر الإنترنت ومنصات التواصل، بعدما نجح في إنقاذ قريب له من الموت، بسبب فيديو شاهده على موقع «يوتيوب» في فترة سابقة.

وتمكن الطفل تيموثي براثر بسبب ذكائه وسرعة بديهته من إنقاذ قريبه الذي كان يعاني من الاختناق بعد تناوله قطعة حلوى، حين حضر لذاكرته مقطع فيديو كان قد شاهده على «يوتيوب» لطريقة إنقاذ الأطفال من الاختناق عبر تطبيقه ما يعرف باسم «مناورة هيمليك». وذكر أن مدرسته تعلق ملصقاً يتحدث عن هذه المناورة، فطبقها مباشرة.

وقال الطفل تيموثي لـ «فوكس نيوز» إنه لاحظ قريباً له أصغر منه سناً بدأ بضرب قدميه وإمساك حنجرته كإشارة على الاختناق، مضيفاً أنه «سعيد بأن قريبه بخير.. وعلى قيد الحياة».