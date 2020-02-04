الشراشيب ستمنحكِ إطلالة عفوية مليئة بالحركة هذا الربيع

في بداية كلّ موسم، يطلّ عليكِ كلّ ما هو جديد في التصاميم، من صيحات، قصّات، ألوان وأقمشة. إن كنتِ من عاشقات موضة العشرينيّات، أدخلي إذاً الشراشيب إلى تصاميمكِ هذا الموسم. هذه الموضة، اجتاحت معظم المجوعات التحضيرية لربيع 2020، لتضيف نكهة مميّزة بتموّجاتها وتعكس ثقة كلّ امرأة.

تمتّعي بإطلالة مليئة بالحركة والعفوية هذا الربيع واختاري مختلف التصاميم المزيّنة بالشراشيب الرفيعة أم العريضة، الجلدية أم المرصّعة ونسّقيها بطرق عدّة قد تتناسب مع مختلف الإطلالات والمناسبات. اختاري ملابس مغطاة بالكامل بالشراشيب مثل موديل توب Balmain، أو اعتمدي الشراشيب كتفصيل يزيّن الملابس مثل تصميم كل من R13 وMother of Pearl، أو ارتدي فساتين سهرة مرفقة بشراشيب مرصّعة بالحبيبات البرّاقة مثل موديل Burberry. إذا كنتِ صاحبة أسلوب جريء، فاختاري الشراشيب الطويلة والملوّنة، أمّا إذا كنتِ صاحبة أسلوب بسيط، فالجئي إلى الشراشيب القصيرة وغير الظاهرة بشكل كبير في التصميم.

إضافة إلى ذلك، في الآونة الأخيرة، لاحظنا أن النجمات والفاشينيستا لجأن إلى تصاميم مرفقة بالشراشيب: صرعة نقلت حتماً إطلالاتهن إلى مستوى آخر وعكست أسلوبهنّ الستايلش، لذلك لا تترددي في الاستلهام منهنّ.

تمتّعي بإطلالة كاجوال ذات أسلوب بوهيمي واختاري السترات المزيّنة بالشراشيب على الأكمام أو على التصميم بأكمله تماماً مثل لوك كل من Danielle Bernestein وPernille Teibaek اللتين نسّقتا الجاكيت مع سروال جينز وكنزة. لإطلالة ذات أسلوب شبابي ومغامر في الوقت عينه، ارتدي كارديغان مزيّنة بالشراشيب مع سروال من القماش وبوتس تماماً مثل لوك Aylin Koeing. إضافة إلى ذلك، يمكنكِ الإستلهام من إطلالة Tamara Kalinic التي اعتمدت كنزة صوفية بالشراشيب مع سروال جينز ممزّق وجوارب نيلون طويلة ومطبّعة. أمّا إذا أردت الحصول على لوك مرح وبعيد عن الملل، الجئي إلى ملابس ملوّنة ومزّنة بالشراشيب في الوقت عينه مثل السترة التي اعتمدتها Caroline Daur.



من ناحية أخرى، تمتّعي بإطلالة جذابة وعصرية في الوقت عينه واعتمدي فساتين سهرة مزيّنة بالشراشيب مثل التصميم الذي اعتمدته كل من سيرين عبد النور وAimee Song. كذلك، هذه الصرعة لا تقتصر فقط على إطلالاتكِ الكاجوال والشيك، إنّما يمكنكِ أيضاً تبنّيها خلال ممارستكِ للرياضة. اختاري سترة رياضية مثلاً مرفقة بالشراشيب مثلما فعلت Xenia Adonts. أمّا إذا كنتِ من النساء اللواتي يتّبعن آخر صيحات الموضة، لكن يفضلن إبقاء إطلالاتهن بسيطة، فاعتمدي هذه الصرعة في أكسسواراتكِ أي مع الشنط، الأقراط والأحذية. استوحي من لوك Gwen Stefani.

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التصاميم المزيّنة بالشراشيب في المجموعات التحضيرية لربيع 2020

النجمات والفاشينيستا اللواتي اعتمدن الشراشيب في إطلالاتهن

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