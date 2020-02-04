موديل الحذاء الذي يناسب كل شكل جينز

من بنطلون الجينز السكيني، إلى سروال الجينز الذي يتّسع من الأسفل، مروراً بسراويل البوي فرند (Boyfriend) ووصولاً إلى الجينز الواسع الذي يصل إلى ما فوق حدود الكاحل بقليل أو ما يُعرف بالـCulotte... موديلات الجينز تتعدّد وتختلف. من المؤكد أنّه عليكِ اختيار بنطلون الجينز المناسب لشكل جسمكِ، لكن من المحتّم أنّه عليكِ اختيار أيضاً شكل شوز معيّن يليق بسروال الجينز. تعرّفي أدناه على شكل الحذاء المناسب لكلّ بنطلون جينز.

بنطلون الجينز السكيني

إذا كنتِ تلجئين إلى هذا الموديل من سراويل الجينز، فاختاري أحذية الستيليتو وأحذية المول ذات الكعب العالي، هذا الموديل من الأحذية سيمدح قوامكِ وسيجعلكِ تبدين نحيفة من دون شكّ. لا تتردّدي في انتعال هذا النوع من الأحذية في إطلالاتكِ المسائيّة أو حتى النهاريّة. نسقي الستيليتو على طريقة هيفاء وهبي لإطلالة أنيقة أو على طريقة Khloé Kardashian للوك مرح وعصري. نسقي المول ذات الكعب العالي على طريقة Selena Gomez للوك عصري وبسيط. أما إذا كنتِ تفضّلين اللجوء إلى لوك مريح، الجئي إلى المول المسطّح كما فعلت نانسي عجرم.



الجينز الواسع الذي يصل إلى ما فوق حدود الكاحل بقليل أو ما يُعرف بالـCulotte

هذا الموديل من سراويل الجينز يناسبه بالإجمال الأحذية ذات الكعب العالي التي ستجعلكِ تبدين طويلة القامة. ابتعدي عن الأحذية التي فيها حزام والتي ستجعل ساقيكِ يبدوان منقسمان. يمكنك تنسيق هذا الشكل من الجينز مع مول ذات الكعب العالي كما فعلت Olivia Culpo، أو على طريقة ميريام فارس مع صندال.

بنطلون البوي فرند أو Boyfriend

اعتمدي هذا السروال بطريقة كلاسيكية وأنيقة من خلال تنسيقه مع حذاء ستيليتو. اختاري الألوان غير الاعتيادية كما فعلت Victoria Beckham، فنسقته مع تيشرت أبيض لإطلالة أنيقة وعصرية في الوقت عينه. أو اعتمديه على طريقة Hailey Bieber لإطلالة أكثر كلاسيكية. أمّا إذا كنتِ تريدين اللجوء إلى لوك مريح ورياضيّ، الجئي إلى حذاء السنيكرز. يمكنك استبدال سروال البوي فرند الاعتيادي بآخر مبتكر ممشح بالألوان كما فعلت Jessica Alba.

بنطلون الجينز الضيّق من فوق والذي يتّسع من الأسفل

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لا تترددي في اعتماده مع أحذية على شكل أنكل بوتس تماماً كما فعلت Gigi Hadid أو نسقيه مع حذاء ذات طابع ذكوري كما فعلت Bella Hadid.

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