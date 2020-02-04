12 موديل فساتين سهرة للمحجبات باللون الأسود

إذا كنتِ امرأة محجّبة تبحثين عن إطلالة رائعة وأنيقة لسهرة ما، فما عليكِ سوى اختيار فساتين سهرة باللون الأسود! هذا اللون بالتحديد يضيف إلى إطلالتكِ رونقاً لا مثيل له. حتى لا تكوني محتارة أي تصميم ستختارين، جمعنا لكِ مجموعة من فساتين سهرة للمحجبات باللون الأسود تلبّي الأذواق كافة.

موديلات فساتين سهرة للمحجبات باللون الأسود، تحاكي أسلوبكِ وستايل كل إمرأة، فستجدين تلك التصاميم البسيطة أو الرومانسية أو حتى العصرية والشيك. إن كنتِ من النساء اللواتي يركّزن على القصّة أكثر من التطريزات والتفاصيل الصغيرة، فأنتِ تميلين إلى الأسلوب الكلاسيكي البسيط. لذلك، ننصحكِ باختيار فساتين سهرة للمحجبات باللون الأسود ذات قصّة شيك مثل Esteban Cortazar.

إن كنتِ تميلين إلى الأسلوب العصري، فلا غنى لكِ عن تصميم Riva، الذي أتى أشبه بتنورة ذات طيات ناعمة وقميص. هذا الموديل هو من بين فساتين سهرة للمحجبات باللون الأسود، الذي سيعكس أناقتكِ بطريقة كاجوال-شيك، خصوصاً أن قطعة القماش الحمراء عند الخصر لعبت دوراً كبيراً في ذلك.

أمّا إذا كنتِ تحبّين الحبوب البرّاقة ولكن بطريقة غير مبالغ بها، فما رأيكِ أن تختاري من بين فساتين سهرة للمحجبات باللون الأسود، تصميماً من Alexander McQueen؟ يتميّز هذا الموديل بأكسسوار من الحبيبات البرّاقة التي زيّنت منطقة الياقة فقط.



بإمكانكِ طبعاً اختيار فستان سهرة أسود تتداخل فيه بعض الألوان الراكزة أي الحيادية- الهادئة. هذا التفصيل الصغير قادر على يضيف لمسة عصرية إلى إطلالتكِ. ما رأيكِ بتصميم Balenciaga؟

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لإطلالة أنثوية مميّزة وبسيطة، اختاري فساتين سهرة للمحجبات باللون الأسود، تتميّز بكشاكش التول الناعمة تماماً كتصميم Valentino.

نصيحتان عند ارتداء فساتين سهرة للمحجبات في حفل زفاف

من المفضّل الإبتعاد عن فساتين سهرة للمحجبات باللون الأسود، ذات القصّة الضخمة والمبالغ بها، حتّى لا تبدو إطلالتكِ دراماتيكية ولكي لا تسرقي الأضواء من العروس خصوصاً إن كانت ترتدي فستان زفاف كلاسيكي بسيط.

لا تعتمدي اللون الأسود من رأسكِ حتّى أخمص قدميكِ خلال مناسبات حفل الزفاف، بل اكسري من حدّة هذا اللون من خلال اعتماد أكسسوارات وأحذية ذات ألوانٍ زاهية. ما رأيكِ أن تنسّقي مع الفستان الأسود حذاء معدنيّ باللوني الفضيّ أو الذهبي؟

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