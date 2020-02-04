4 خطوات سريعة لتركيب الرموش الصناعية بطريقة سهلة

صحيح أن المسكارا تمنحكِ الرموش الكثيفة والطويلة إلا أنه وفي بعض الأوقات تريدين الحصول على تأثير مضاعف، لذلك تمّ ابتكار الرموش الصناعية التي تحقّق هذا الهدف في كلّ الأوقات. بعكس إعتقادات البعض، خطوات تركيب الرموش ليست بالأمر الصعب، بل فقط تتطلب منكِ الدقّة، والتركيز لاحتراف هذه التقنية. ، سنقدم لك طريقة سهلة لتركيب الرموش الاصطناعية، شاهديه كاملاً لشرح مفصّل عن كل الخطوات.

4 خطوات سهلة لتركيب الرموش:

إنزعي الرموش من العبوة بالإصبع، وابدئي بالضغط عليها إلى الأسفل بحذر فقط من النصف وذلك لتتجنبي تمزّق شعيرات الرمش أو أطرافه.

لتتأكدي من مقاس الرموش الذي يناسبكِ، ضعي الرمش على جفن العين المتحرك، ومن المهم أن لا تمتد أطرافه خارج مدمع وزاوية العين. إذا كانت الرموش أكبر من عينيكِ، قومي بقصّ الرمش من الطرف المطابق لزاوية العين، و ليس من الطرف المطابق لمدمع العين وذلك للحفاظ على شكله. أمّا إذا كانت الرموش أصغر من عينيكِ، يمكنك التخلص من الجزء التابع لمدمع العين عبر قصّه، و تركيب الرمش على الزاوية فقط مما يجعل رموشكِ أكثر كثافة ويجعل عينيكِ مسحوبتين.

ضعي القليل من لاصق الرموش على العبوة الفارغة أو على يدكِ، ثمّ استعيني بالملقط لتطبيقه على خط الرمش. ركّزي على أطراف الرموش وأكثري من كمية اللّاصق عليها، لضمان ثباتها على الزوايا لوقت أطول. من المهم جدًّا الإنتظار لمدة 30 أو 40 ثانية بعد تطبيق اللاصق، ليجمد ويصبح قابل للإلتصاق بسهولة. إن لم تقومي بهذه الخطوة، لن تكون النتيجة كما توقّعت، فاللاصق سيسيل ومن الممكن أن يسبّب بتدميع عينيكِ، مما يجعل مهمّة التصاق الرموش أصعب.

ضعي المرآة بطريقة تتيح لك النظر إلى الأسفل، وطبّقي الرمش بواسطة الملقط أو بيدكِ، على خط الرمش عند الجفن العلوي وأنت تنظرين إلى المرآة. ميلي يدكِ أو الملقط إلى الأسفل بطريقة موازية لخط رموشكِ لنتيجة خالية من الأخطاء.

قد يهمك ايضاً:

الرموش الصناعية المتسخة تهدد صحة عيونك

تعرفي على كيفية تنظيف "الرموش الصناعية" بسهولة