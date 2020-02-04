طول القلادة المناسب لشكل الوجه والجسم

يمكن أن تكوني قد لاحظتِ مدى تأثير الأكسسوارات على إطلالاتكِ، فلن يكتمل اللوك من دون التفاصيل الصغيرة التي تنعشه وتضيف نكهة خاصّة إليه، خصوصاً إذا أتقنتِ اعتمادها واخترتِ تلك التي تناسبكِ وتتماشى مع لوككِ. إذا كنتِ من محبّات التزيينات الناعمة والتي تعبّر عن أنوثتكِ، فأكسسوار القلادة هو حليفك، يمكن أن تكون قصيرة، متوسّطة الطول أم طويلة، لذلك قد توقعكِ في حيرة. على هذا الأساس، حضّرنا لكِ بعض النصائح والمعلومات التي ستساعدكِ على اتّخاذ القرار الصحيح.

قبل أن تقومي بشراء قلادة لتزيّني بها إطلالتكِ، عليكِ أن تتعلمي كيفية إحداث توازن في اللوك بين شكل الوجه والجسم والقلادة. أوّلاً، تعرّفي على أسماء القلادات بحسب طولها:

ما هي القلادة التي ستنقل إطلالتكِ إلى مستوى آخر وستزيد إطلالتكِ نعومةً؟ قد حان الوقت لتتعرّفي على موديلات قلادة تتناسب مع شكل الوجه من جهة وشكل الجسم من جهة أخرى.

موديلات قلادة بحسب شكل الوجه

موديلات قلادة للوجه المدوّر

إذا كنتِ صاحبة وجه مدوّر، فأنتِ بحاجة إلى قلادة طويلة بعض الشيء وغير مبرومة. اختاري موديلات قلادة ذات بطول 46 cm وما فوق، أي قلادة Princess أو Matinée أو Opera أو Rope. ابتعدي عن الـCollar والـChoker التي تغمر عنقكِ بشكلٍ يجعل وجهكِ يبدو مدوّر أكثر.

موديلات قلادة للوجه الطويل

على عكس الشكل المدور، الوجه الطويل يحتاج لقلادة تجعله يبدو أقصر وذات شكل أقلّ طول. ننصحكِ أن تعتمدي القلادات القصيرة في هذه الحالة خصوصاً الـCollar والـChoker لأنّها ستكسر طول الوجه. أمّا بالنسبة للقلادات الطويلة فهي لن تكون مناسبة لكِ.

موديلات قلادة للوجه المربّع

إذا كان وجهكِ مربّع، فأنتِ حتماً تمتلكين وجه ذات زوايا واضحة على شكل مربّع، فعليكِ التحفيف من حدّتها فالقلادة هي أكسسوار عليكِ اعتماده في معظم إطلالاتكِ. ننصحكِ باختيار تلك الطويلة لأنّها تليق بشكل وجهكِ.



موديلات قلادة للوجه على شكل قلب

إذا كان وجهكِ على شكل قلب، فأنتِ أمام خيارات واسعة، إذ ذقنكِ مروّس لكن الوجه واسع عند منطقة الحنك. ننصحكِ باعتماد قلادات ذات طول متوسّط.

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موديلات قلادة بحسب شكل الجسم

الجسم على شكل ساعة رملية

جسمكِ متناسق من كلّ الجهات، لذلك الخيارات مفتوحة أمامكِ فيمكنكِ ارتداء القلادة التي تريدينها، لكن ننصحكِ باعتماد قلادة Matinée لأنّها ستوجّه العين إلى منحنيات القسم العلوي الجذابة.

الجسم على شكل تفاحة

إذا كان جسمكِ على شكل تفاحة، فأنتِ ممتلئة عند منطقة البطن لذلك ننصحكِ باعتماد تصاميم الـPrincess والـMatinée لأنّها متوسّطة الطول، فهي لن تجعلكِ تبدين ممتلئة مثل تلك القصيرة كما أنّها لن توجّه النظر إلى منطقة البطن مثل تلك الطويلة.

الجسم على شكل إجاصة

إذا كنتِ صاحبة جسم على شكل إجاصة، فيمكنكِ اعتماد الـCollar والـChoker والـPrincess والـMatinée. أنتِ أيضاً ننصحكِ بالإبتعاد عن القلادات الطويلة جدّاً لكي لا توجّهي الأنظار إلى أردافكِ الممتلئة.

الجسم على شكل مستطيل

أنتِ بحاجة إلى خلق منحيات وهمية في جسمكِ أو إلى أكسسوارات مليئة بالحياة، فننصحكِ باعتماد القلادات الطويلة Rope لأنّها ستخلق تمايلاً خصوصاً مع البلايز والفساتين الفضفاضة.

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