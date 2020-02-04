موديلات فساتين سهرة لصاحبات الجسم الممتلىء

إذا كنتِ تعتقدين أن المرأة صاحبة الجسم الممتلىء خياراتها محدودة أمام فساتين السهرة، فأنتِ مخطئة! من المعلوم، أن إنتشار الموضة التي تتناسب مع السيدات الممتلئات من حول العالم بات واسعاً. في المقال أدناه، سنقدّم لكِ موديلات فساتين سهرة من موضة خريف وشتاء 2021-2020، تتناسب مع أسلوب كل مرأة. موديلات فساتين سهرة الرائجة لصاحبات الجسم الممتلىء، تحاكي أسلوبكِ وستايل كل مرأة، فستجدين تلك التصاميم الكلاسيكية أو البرّاقة أو حتى التصاميم غير التقليدية.

إن كنتِ من النساء اللواتي يركّزن على القصّة أكثر من التطريزات والتفاصيل الصغيرة، فأنتِ تميلين إلى الأسلوب الكلاسيكي البسيط. لذلك، ننصحكِ باختيار فساتين سهرة ذات قصّة شيك مثل فستان H&M.

إن كنتِ تميلين إلى الأسلوب العصري، فلا غنى لكِ عن التصاميم غير التقليدية، مثل فستان Badgley Mischka، المرفق بكشاكش وفستان Temperley London ذات الأكمام المنتفخة واللون الذهبي اللامع. هذه التصاميم ستعكس أسلوبكِ المغامر وستمنحكِ إطلالات غير إعتيادية.

أمّا إذا كنتِ تحبّين الحبوب البرّاقة، فهذه الصيحة رائجة لخريف وشتاء 2021-2020. الفساتين المطرّزة بالحبيبات البرّاقة تعتبر جذابة وتسلّط الضوء على موديل الفستان. لسهراتكِ الرسمية، اختاري فساتين سهرة مثل فستان Mac Duggal، فستان Prabal Gurung وفستان Mango.

إن كنتِ صاحبة أسلوب بوهيمي، اختاري التصاميم الواسعة، المنسدلة والمطبّعة للوك عصري. بإمكانكِ ارتداء الفساتين التي تناسب شخصيتكِ، سواء كانت ذات ألوان قويّة للمسة من العصرية، أم ذات ألوان هادئة لنفحة من الشياكة. استوحي من تصميم Evi Grintela.

لإطلالة أنثوية مميّزة وبسيطة، اختاري فساتين سهرة تتميّز بالدانتيل تماماً كتصميم Monique Lhuillier.



أمّا إذا كنتِ صاحبة أسلوب مينيمالي، فأنتِ من النساء اللواتي يفضّلن الفساتين ذات القصّات البسيطة والأقمشة الهادئة، البعيدة كلياً عن التطريزات والتفاصيل الصغيرة. لكن، هذا لا يعني أن صاحبات الأسلوب المينيمالي لا يمكنهن اختيار تصاميم تتّسم بألوان قويّة.

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نصائح عند ارتداء فستان السهرة للنساء صاحبات الجسم الممتلىء:

-الجئي إلى الأقمشة الحريرية أو الأقمشة السميكة وابتعدي عن الأقمشة الرقيقة مثل الجيرسي.

-إذا اردتِ اعتماد فستان ذات قصّة عند الخصر، احرصي على اختيار الخصر العالي.

-إذا كنتِ من محبّات النقشات، فاختاري الطبعات الصغيرة.

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