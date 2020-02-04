تصاميم الجينز المبتكرة صيحة غريبة تعتمدها النجمات مؤخرًا

تشكّل النجمات المواكبات للموضة مصدر وحيٍ لنا، لذلك لا نتردّد في متابعة جديد الإطلالات. في كلّ مرة نلاحظ تفاصيل متشابهة في لوكاتهنّ ونتعرف على طرقهنّ العصرية في التنسيق، إلا أنه في الآونة الأخيرة توجه تركيزهن نحو تصاميم الجينز المبتكرة والغريبة وتحديداً سراويل الجينز المختلفة في القصّة والتنسيق وقد يكون من الصعب هذه المرة مواكبة هذه الصيحة الغريبة.

أطلت ميريام فارس في الآونة الأخيرة بلوك مختلف وغير اعتياديّ، من القميص المؤلف من تصميمين مجموعين معاً الى سروال الدنيم باللون الأبيض ذو خصر مثني نحو الخارج وكأنه شبه مفتوح.



الفاشينيستا علا فرحات نسّقت مع الكورسيه الأبيض سروال جينز ذا جيب بارزة وكبيرة منسدلة من الجانبين. عندما تريه ستشعرين وكأن هذه الفاشينيستا قد ارتدت سروالها بالمقلوب من الداخل الى الخارج.

أما الفاشينيستا ناتالي فنج فاعتمدت سروال جينز مفرغ من الأمام مع توب تحته. تصميم مبتكر وغير اعتياديّ، كان له حضور أيضاً على منصات الأزياء لموسم ربيع 2020

عارضة الأزياء العالمية Kendall Jenner اعتمدت سروال جينز متداخل مع الجلد البني من الأمام. تصميم رغم غرابته يمكن اعتماده في الإطلالات اليومية.

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الفاشينيستا كارن وازن اعتمدت السروال القصير أو الشورت بطريقة مماثلة لأسلوب علا فرحات، حيث تميز التصميم بجيوب منسدلة عن الجانبين وكأنها ارتدت الشورت من الداخل الى الخارج.

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