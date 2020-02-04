تصاميم أنيقة أقل من 200 دولار لتتميّزي بها

تكثر الدعوات ويحلو السهر مع الأصدقاء والأحبّة، لذلك احرصي على التألّق في إطلالاتكِ. لا داعي لأن تبذّري الكثير من المال على تصاميم جديدة باهظة الثمن، بل حاولي أن تبحثي عن موديلات لن تشعري بالذنب إن ارتديتها حتّى ولو لمرّة واحدة. لنسهّل عليكِ المهمّة، جمعنا لكِ تصاميم لا تتخطّى ثمنها الـ200 دولار.

للوك متحفّظ أنيق، اختاري توب Rotate Birger Christensen الفضيّ البرّاق ونسّقيه مع سروال أسود كلاسيكي أو تنورة ميدي من الساتان، أمّا للوك جذّاب فاعتمدي الفستان البرّاق الطويل الذي سيسلّط الأضواء عليكِ بلونه الأصفر؛ أو اعتمدي بلوزة Ganni المرفقة بعقدة عند الكتف مع سروال فضي برّاق مثل تصميم Stradivarius.

من جهة أخرى، وإن كنتِ تفضّلين الموديلات خفيفة الزخرفة والترصيع، فيمكنكِ دائماً اللجوء إلى تصاميم ذات ألوان قويّة مثل فستان Wistles الزهري والمطبّع بنقشة الورود، إضافة إلى القصّات الملفتة مثل توب كل من Self- Portrait غير متوازي الأكمام وبلوزة Michael Kors المصنوعة من الساتان. نصيحتنا لكِ أن تكمّلي موديلات مماثلة بحذاء غير اعتياديّ بلونه أو ترصيعه مثل صندال Topshop. إضافة إلى ذلك، اعتمدي سترة برّاقة ملوّنة من Shein إذا كنتِ من محبّات التصاميم المفعمة بالحيوية. نسّقي معها سروال أو بلوزة باللون الأسود إذا كنتِ صاحبة أسلوب كلاسيكي، أمّا إذا كنتِ من النساء المغامرات في إطلالتهن، فاعتمدي مع السترة تصاميم ملوّنة. أطلقي العنان لشخصيّتكِ الجريئة واعتمدي تنورة مطرّزة بالحبيبات البرّاقة الملوّنة مثل تصميم Rixo أو تنورة Needle and Thread الفضية والمرفقة بكشاكش. ننصحكِ بتنسيقهما مع جوارب نيلون طويلة ملوّنة وحذاء مثل موديل Mango.



موديلات هذه التصاميم التي لا تتجاوز القطعة منها الـ200 دولار، كفيلة بأن تنقذ إطلالاتكِ من دون صرف مبالغ طائلة

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