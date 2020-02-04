سروال الـPaper Bag يجتاح المجموعات التحضيرية لربيع 2020 لإطلالة مريحة تحاكي المرأة العصرية

إذا كنتِ من محبّات الملابس الفينتاج، أسرعي إلى إمتلاك سروال الـPaper Bag هذا الموسم. حقبة الثمانينيات لا تزال مسيطرة على الموضة بكلّ جنونها وهذا الموديل من السراويل له مكانة متينة في المجموعات التحضيرية لربيع 2020. كما أنّه رافق إطلالات أبرز أيقونات موضة النساء مثل المغنية Madonna والموديل Christie Brinkley.

هذا الموسم قدّمت دور أزياء عدّة سروال الـPaper Bag الذي يتميّز بخصره العالي وبقصّته الواسعة، إذ أنّه قطعة مريحة تحاكي الأسلوب الحرّ وتلائم المرأة العصرية. برز هذا التصميم مرفق بالطيّات لدى Giorgio Armani، ذات خصر يتّسم بالكشاكش لدى Max Mara وبخصر ذي قصة على شكل V لدى Fendi.



باللون، بالنقشة وبالشكل الذي تختارينه هذا السروال يطعّم إطلالتكِ بأسلوب شبابي خلال النهار ويناسب لوكاتكِ الليليّة الرسمية، فيجعلها أنيقة. سنقدّم لكِ بعض النصائح لمساعدتكِ في تنسيقه وإبراز أسلوبكِ العصري. إضافة إلى ذلك، رصدنا لكِ صور بعض النجمات والبلوغرز واللواتي اعتمدن هذه الصيحة والتي يمكنكِ أن تستوحي منهن كيفية اعتماد هذا السروال في إطلالاتكِ. إذا كنتِ صاحبة أسلوب عصري، فاعتمدي سروال الـPaper Bag مطبّع، ذي ألوان قوية أو ذات قصّات غير إعتيادية. أمّا إذا كنتِ صاحبة أسلوب كلاسيكي، فاختاريه بألوان أساسية.

للوك أنيق وشبابي في الوقت عينه، استوحي من لوك Amal Clooney التي اعتمدت هذا السروال من الجلد الأسود، مزيّن بدرزات باللون الأبيض ومرفق بحزام يربط على شكل عقدة. كما ونسّقته مع كورسيه أبيض، مكشوف الأكتاف ويقترن بكشاكش من التول المطبّع بنقاط البولكا. كذلك، لإطلالة كاجوال شيك، استلهمي من لوك Katie Holmes التي ارتدت سروال جلدي باللون البيج مع بلوزة ضيّقة باللون الأسود وانتعلت بوتس ذي كعب عالي من الجلد السويدي. كما أحببنا التنسيق الذي اختارته Camila Coelho، استوحي من هذه الإطلالة المنعشة وانقلي إطلالتكِ إلى مستوى آخر، من خلال اختيار سروال الـPaper bag بأسلوب رسمي وتنسيقه مع كنزة صوفية ذات أكمام منتفخة وصندال مينيمالي. كما ويمكنكِ أن تكمّلي إطلالتكِ بحزام وشنطة مطبّعين بنقشة رائجة مثل طبعة جلد الثعبان أو الحمار البرّي. من جهة أخرى، للوك كاجوال بامتياز، ما عليكِ سوى اختيار هذا الموديل من السراويل بقماش الجينز واعتماده مع توب بحسب أسلوبكِ الخاص. استوحي من التنسيق الذي اختارته Shailene Woodley.

النجمات اللواتي اعتمدن سروال الـPaper Bag في الثمانينيات

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سروال الـPaper Bag في المجموعات التحضيرية لربيع 2020

النجمات والبلوغرز اللواتي اعتمدن سروال الـPaper Bag في إطلالاتهن

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