موديلات بيجامات ناعمة ومميّزة تلبّي جميع الأذواق

صحيح أن البيجاما لم تعد للنوم فحسب، بل باتت صيحة رائجة يمكن اعتمادها خارج المنزل في النهار كما في الليل لتنسّقيها كيفما أردتِ، لكن هذا لا يلغي المفهوم الكلاسيكيّ لهذه التصاميم التي خصّصت منذ البداية للنوم. إن كنتِ من النساء اللواتي لا يعرن اهتماماً لملابس نوم، فتختارين أيّ تصميم يقع أمامكِ. احرصي على اختيار ملابس نوم وفقاً لما يتماشى مع ستايلكِ، شخصيّتكِ وحاجاتكِ. اجعلي البيجاما تحاكي أسلوبكِ لتشعري براحة أكبر وتكوني على طبيعتكِ. في هذا الإطار، جمعنا لكِ بيجامات ناعمة الملمس لفصل الخريف، حتّى تتألّقي بها في المنزل، تتراوح بين القطنية المريحة، الحرير المنمّقة وتلك الأنثوية الجذّابة. إضافة إلى ذلك، إن كنتِ تبحثين عن هديّة لصديقاتكِ،

إن كنتِ تميلين إلى الأسلوب المرح، احرصي على اختيار بيجامات ملوّنة، مطبّعة أو مزيّنة بالرسومات سواء كانت ذات أشكال عادية أو شخصيات رسوم المتحرّكة، تماماً كتصميم Women'secret وBp وPrada.

من جهة أخرى، إذا كنتِ نمن النساء اللواتي يملن إلى الستايل الأنثويّ، إذاً قماش الساتان هو خياركِ الأوّل! احرصي دائماً على اختيار ملابس نوم بهذا القماش بشكل خاص، لأنّه يبرز جاذبيّتكِ بشكل واضح من دون أن تقومي بأي مجهود. تصميم Sleepy Jones سيلبي طلبكِ من دون شكّ.

إضافة إلى ذلك، تمتّعي بلوك مليء بالأناقة والرّقي من خلال اختياركِ للتصاميم المصنوعة من المخمل مثل بيجامة Olivia Von Halle.



في حال كنتِ عروس جديدة، ابحثي عن ملابس نوم جذّابة ذات قماش حريري ودانتيل. تصميم Asos مناسب لكِ وكوني متأكدة أنّه سينال إعجاب زوجكِ أيضاً. بإمكانكِ أيضاً اختيار بيجاما Sleeper المرفقة بالريش.

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أمّا إذا كنتِ من النساء اللواتي يفضلّن الراحة أكثر من التفاصيل والقصّات، فاختاري بيجامات قطنية بسيطة مثل جامبسوت من H&M وتصميم Natori.

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