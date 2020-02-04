فساتين سهرة الذي يليق بشكل جسمكِ

تكثر وتتعدد أشكال فساتين السهرة، لكن من المهم اختيار الموديل المناسب لجسمكِ، سواء كان على شكل تفاحة، إجاصة أو عل شكل ساعة رملية. تابعي القراءة لمعرفة موديل الفستان الذي يليق بكِ بحسب شكل جسمكِ

صاحبات الجسم على شكل تفاحة هنّ السيدات الممتلئات عند منطقتي الخصر والصدر، لكنّهن في المقابل يتمتّعن بساقين نحيفتين. إذا كنتِ من صاحبات هذا الجسم، هذا يعني أنكِ تميلين إلى اكتساب الوزن عند منطقة البطن. في هذا الإطار، عليكِ تسليط الضوء على نقاط القوة لديكِ أي أنتِ بحاجة لفساتين تظهر ساقيكِ و ذات ياقات على شكل V. اختاري فستان بقصّة الـA-Line، إذ يتميّز بقصّته الضيّقة عند منطقة الصدر ويساعد في إبراز خصركِ وتحقيق التوازن لجسمكِ. كما ويمكنكِ اعتماد فستان السهرة ذات الخصر العالي، إذ يساهم في جعلكِ تبدين طويلة. الجئي إلى الفساتين التي تتسّم بالألوان الداكنة ويفضّل اللجوء إلى الأكمام الطويلة أو المتوسطة الطول. أمّا إذا اخترتِ فستان مطبّع، فعلى نقشاته أن تكون صغيرة. احرصي على الإبتعاد عن الفساتين الضيّقة، المصنوعة من الليكرا والتي تبرز منحنيات الجسم مثل الفساتين بقصة حورية البحر أو الفساتين ذات قصة الخصر التقليدية.

الجسم المستطيل

إذا كنتِ تتمتّعين بهذا الشكل من الأجسام فعليكِ خلق منحنيات وهميّة، لذلك الجئي إلى الفساتين التي تبرز خصركِ وتجعله يبدو أنحف مما هو عليه. كما ويمكنكِ اعتماد الموديلات التي تبرز الكتفين، الفساتين ذات أكمام منتفخة وذات قصة عند الخصر، إضافة إلى تلك المطبّعة أو المرفقة بكشاكش. اختاري هذه التفاصيل، فهي كفيلة بأن تبرز منحنيات جسمكِ بشكل متوازن. ابتعدي عن الفساتين كبيرة الحجم، الفساتين بقصة حورية البحر والفساتين الواسعة المنسدلة.

الجسم على شكل ساعة رملية

إذا كنتِ تتمتّعين بهذا الشكل من الأجسام فأنتِ حتماً تملكين منحيات جذّابة وتريدين اختيار موديلات فساتين تبرزين فيها مفاتنكِ. هذا الشكل من الجسم هو الأكثر توازناً، إذ إن الجزء العلوي والسفلي يتناسبان مع محيط الخصر الواضح. لذلك عندما تبحثين عن فستان سهرة، اعتمدي ذلك الذي يجعلكِ تتباهين بمنحنيات جسمكِ. اختاري التصاميم ذات قصة حورية البحر أو فساتين ذات ياقات تبرز الكتفين. إضافة إلى ذلك، يمكنكِ اعتماد فساتين ضيّقة عند الخصر أو مرفقة بحزام. ابتعدي عن الفساتين بقصّة الـA-Line، الفساتين المنسدلة والفساتين الكبيرة الحجم والجئي إلى الفساتين الضيّقة.

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الجسم على شكل إجاصة

إذا كنتِ صاحبة هذا الشكل من الأجسام فأنتِ حتماً تملكين خصر رفيع وأوراك كبيرة. معظم صاحبات هذا الجسم يردن تسليط الضوء على خصرهن وإخفاء منطقة الأوراك. إذا كنتِ تنتمين إلى هذا الشكل، فاختاري الفساتين بقصّة الـA-Line، الفساتين ذات الأكمام الكبيرة، الفساتين ذات الخصر العلي والفساتين المنسدلة واحرصي على أن تبتعدي عن تلك الضيّقة

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