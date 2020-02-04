"كمثرى ولا تفاحة؟".. هكذا تختارين الحقيبة المناسبة لشكل جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ما إن تقف المرأة أمام المرآة وتبدأ في تنسيق وارتدائها ملابسها استعدادًا للخروج، تقع في حيرة عند اختيارها عادة للحقيبة المناسبة.

لكن الكثير يتجاهل اختيارها حسب شكل الجسم، هو أمر في غاية الأهمية للحصول على إطلالة مناسبة ومثالية لشكل الجسم، لذا دعونا نتحدث عن الحقائب المناسبة لكِ، وفق ما ذكر موقع "side bright" الأمريكي.

- جسم المثلث المقلوب

عريض من الأعلى ورفيع من الأسفل، لذا يفضل ارتداء شنطة مناسبة ومتناسقة مع منطقة الخصر، وهي حقيبة "Cross" ذات الحزام الطويل الذي يصل إلى الخصر، ولا يجب ارتداء حقيبة كتف صغيرة الحجم.

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- جسم المستطيل

يكون الجسم متناسق الحجم من الأكتاف إلى الوسط والخصر، لذلك تجنبي الحقائب القصيرة أو الطويلة جدًا التي تصل إلى أسفل الخصر، ويفضل ارتداء حقائب يد كبيرة الحجم، لتتناسب مع شكل جسمك.

- الجسم الكمثري

يتميز بالامتلاء عند منطقة الخصر، لذا ينصح باختيار حقيبة صغيرة لا تمتد إلى منطقة الخصر، حتى لا تزيد من حجم منطقة الخصر.

- جسم التفاحة

يتسم بالامتلاء عند منطقة الوسط، ولا يكون ممتلئًا كثيرًا عند منطقة الكتفين، لذا يجب أن تختاري حقيبة عريضة لتحقيق التوزان بين النصفين العلوي والسفلي من الجسم.

- جسم الساعة الرملية

ستضيف حقيبة اليد جمالًا وجاذبية على هذا الجسم، حيث يتميز بتناسق عرض الكتفين مع الخصر والوسط النحيف.