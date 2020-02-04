"ميدلتون" بفستان ارتدته من 8 سنوات.. أبرز إطلالات النجمات في حفل "بافتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تألق عدد من النجمات خلال حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، بنسخته الـ73، الذي انطلق على مسرح ألبرت الملكي، بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وظهر عدد كبير من النجمات، بفستاين خطفت أنظار الجميع من تنفيذ أبرز المصميين وبيوت الأزياء العالمية.

ويرصد لكم الخليج 365 أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء، في مهرجان الـBafta، كما أوضحت مجلات الموضة، Vouge، و Elle، و harpersbazaar.

كيت ميدلتون

ظهرت دوقة كامبردج، كيت ميدلتون بفستان براق ولامع باللون الأوف وايت المزخرف باللون بالذهبي، من تصميم "الكساندر ماكوين"، مع عقد من الألماس طويل، وتسريحة عشر مسحوبة للخلف.

وارتدت "ميدلتون" هذا الفستان من قبل في عام 2012، أثناء عشاء رسمي في ماليزيا، إلا أنها هذه المرة، أضافت قلادة وأقراط من الذهب الأبيض من مجموعة Van Cleef & Arpels، مع تصفيفة شعر مختلفة.

رينيه زيلويجر

ظهرت الفنانة الأمريكية Renée Zellweger، على السجادة الحمراء بمهرجان الـBafta، بفستان ناعم من الستان باللون الوردي، مع أساور وخواتم بتصميم Art-Deco-esque من David Webb .

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ايميليا كلارك

ارتدت الفنانة الإنجليزية، Emilia Clarke، فستان أسود جذاب ومزخرف، من تصميم Schiaparelli، بالإضافة إلى قرط وخاتم من الألماس، مع تسريحة شعر بسيطة، ومكياج هاديء.

سكارت جوهانسن

ظهرت Scarlett Johansson بفستان جذاب من تصميم "فيرساتشي"، مع فتحة من عند الصدر، والجانب الأيمن، والريش بنفس لون الفستان، الذي أعطاها مظهر انسيابي.

وارتدت أقراطا من Nikos Koulis، وتسريحة شعر مسحوبة إلى الخلف ومكياج بسيط من نفس ألوان الفستان.

تشارلز ثيرون

ارتدت Charlize Theron فستان بدرجات اللون الموف من تصميم "ديور"، بفتحة من الصدر، مع حزام رفيع باللون الأسود عند الخصر، بالإضافة إلى عقد مستدير من الألماس.

بالإضافة إلى تسريحة شعر ناعمة، اعتمدت على غرة جانبية، ومانيكيير أسود بنفس لون الحزام.

ديزي ريدلي

الفنانة ومنتجة الأفلام الإنجليزية Daisy Ridley، ارتدت فستانًا رومانسيًا من تصميم، Oscar de la Renta، جاء باللون الأخضر الغامق، ومزخرف بتفاصيل من القماش مكشوف من منطقة الصدر، مع كم شفاف يشبه الفراشة.

واختارت تسريحة شعر مسحوبة إلى الخلف، وروج وردي، وقرط من الألماس.