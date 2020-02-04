14 بديلا صحيا للسكر والملح.. منها شراب القيقب والقرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تحذيرات عدّة من الإكثار في تناول السكر أو الملح، حتى إنهما يسميان بـ"السموم البيضاء" التي تصيب الإنسان بالأمراض، لكن لا يمكننا الاستغناء عنهما في الأطعمة والمشروبات، فهل من بديل؟

نعم؛ هناك مجموعة من البدائل الصحية للسكر والملح، نستعرضها وفق ما أورد موقع "health line" المعني بصحة الإنسان.

البدائل الطبيعية للسكر:

1- نبات ستيفيا:

نبات طبيعي يتم استخلاصه من أوراق شجيرة من أمريكا الجنوبية، ويمكن استخدامه لتحلية الحلوي والمشروبات والمخبوزات.

وأظهرت الدراسات أن هذا النبات لا يمثل أي أضرار على الصحة؛ لعدم احتوائه على سعرات حرارية، وبالتالي لا يسهم في زيادة الوزن، كما أنه أيضا يساعد على علاج ارتفاع ضغط الدم، وخفض مستويات السكر في الدم.

2- الإريثريتول:

هو كحول سكر يوجد بشكل طبيعي في الفواكه والخضراوات، ولا يؤثر على نسبة الجلوكوز في الدم، لأنه لا يحتوي على سعرات حرارية، كما أنّ وضعه في الطعام يسهل الهضم، حيث إن الجسم يمتصه مباشرة.

ولا يرفع الإريثريتول مستويات السكر في الدم أو الأنسولين، ويعمل على خفض مستويات الكوليسترول، لذلك فهو يعد آمنًا للصحة.

3- إكسيليتول:

عبارة عن كحول سكر يتم استخراجه من "خشب الذرة أو خشب البتولا"، ويوجد في العديد من الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى أنه يستخدم في المطبخ في طهي الحلويات، والخبز، كبديل للسكر الصناعي.

يحتوي كل جرام من كحول إكسيليتول على 2.4 سعرة حرارية، وهو أقل بنسبة 40٪ من السعرات الحرارية في السكر الصناعي.

ومن فؤاده، تقليل الإصابة بتسوس الأسنان، وزيادة امتصاص الجسم للكالسيوم، والحفاظ على عظام الجسم، ولكن هناك بعض الآثار الجانبية التي تظهر عند تناوله بكثرة، مثل الانتفاخ والإسهال، لذلك يجب تناوله بحرص.

4- سكر جوز الهند:

يعتبر بديلًا رائعًا للسكر الصناعي، حيث إنه يذوب جيدًا في السوائل الباردة والساخنة وفي الخبز أيضًا، وغني بالفيتامينات والمواد المغذية للجسم، وقد يساعد أيضا على الحفاظ على مستويات الطاقة، ويمنع الجسم من تخزين الدهون.

5- عسل النحل:

يعتبر بديلًا طبيعيًا للسكر، حيث إن غني بالفيتامينات والمعادن كالكلسيوم والبوتاسيوم، ويحتوي أيضا على كمية أكبر من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية مقارنة بالسكر الصناعي.

وتناول العسل يساعد في رفع مستويات مضادات الأكسدة في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

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ووجدت إحدى الدراسات أن تناول العسل لمدة ثمانية أسابيع قد تخفض بشكل كبير الكوليسترول الضار، لدى الأفراد المصابين بالسكري.

6- شراب القيقب:

هو سائل سميك يُصنع عن طريق طهي مشروب أشجار القيقب، ويحتوي على أكثر من 24 من المواد المضادة للأكسدة، ونسبة عالية من المعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك، لذلك يعد استخدام شرابه كبديل للسكر الصناعي جيدًا.

7- دبس السكر:

عبارة عن شراب داكن اللون مائل إلى اللون الأحمر وهو حلو المذاق، يستخلص من عصير بنجر السكر أو قصب السكر، ويتم استبداله كبديل للسكر الصناعي، حيث إنه يستخدم في تحلية الطعام والمشروبات نظرا لاحتوائه على الكثير من الكربوهيدرات، ويساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، وإبطاء عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز والكربوهيدرات، كما أنه يساعد في علاج السمنة ومرض السكري.

وهناك أنواع عدة للدبس مثل دبس العنب، دبس التمر، دبس الرمان التي يمكن استخدامه في تحلية الطعام.

البدائل الطبيعية للملح:

1- الأعشاب الطبيعية والمجففة:

تعتبر الأعشاب الطبيعية بمختلف أنواعها من الطرق الصحية الأخرى، التي يمكنك اللجوء إليها لإضافة نكهة لطعامك دون ملح، مثل الريحان والروزماري والزعتر وورق اللورا والنعناع والكزبرة والبقدونس وجوزة الطيب.

ويمكن وضع هذه الأعشاب على بعض الأطعمة عند طهي اللحوم المشوية والبيتزا وصلصة الطماطم والفاصوليا والبسلة وشوربة الدجاج.

وتعمل هذه الأعشاب كمضاد طبيعي للأكسدة، وتحمي القلب من الأمراض، فضلًا عن أنها مفيدة للمعدة.

2- القرفة:

القرفة من التوابل المهمة لطهي الطعام، ويمكنك استخدامها كبديل للملح في طعامك مثل أطباق الدجاج واللحم والأرز، فهي تعطي له مذاقا رائعا.

3- الفلفل الأسود:

يمكنك استخدام الفلفل الأسود عند طهي الطعام، حيث إن إضافة القليل منه يغنيك عن الملح، عن طريق طحن حبوبه وإضافتها إلى الصلصة أو طبق الشوربة الخاصة بك، حيث يمنحك الاستمتاع بمذاق جيد.

4- البابريكا:

هي أحد التوابل ذات لون أحمر تشبه الفلفل الحار بلونها الأحمر وطعمها الحار، ويمكنك إضافتها لوصفات الدجاج المشوي واللحم الضأن والسمك وصلصة المكرونة والأرز، وتعطي للطعام مذاقًا شهيًا، فهي مفيدة لمرضى القولون.

5- القرنفل:

القرنفل يعطي طعم رائع ورائحة للطعام، ويمكنك استخدامه كبديل للملح، حيث يساعد على تقوية المناعة، ويعزز عملية الهضم ووظائف الكبد، ويحمي من الإصابة بالإمساك والانتفاخ.

6- الحبهان:

يعتبر الحبهان بديل ممتاز للملح، وإضافته للطعام تمنحه مذاقًا قويًا رائعًا، كما أنه يساعد في حل مشاكل الهضم، تقلصات المعدة والإمساك.

7- الليمون:

الطعم اللاذع في الليمون يجعله بديلا جيدا للملح، ويمكن استخدمه عن تتبيل الدجاج واللحم والشوربة، حيث يعمل كمضاد للأكسدة ومصدر لفيتامين "C"، ولكن يجب أيضا استخدامه بحرص وعدم الإكثار منه، حتى لا يتسبب في قرحة للمعدة.