في العاصفة الترابية غدا.. 8 نصائح مهمة لمرضى الجيوب الأنفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها مصر غدا الأربعاء، حيث يوجد نشاط مثير للرياح المحملة بالرمال والأتربة تصل للعاصفة على بعض المناطق المكشوفة، مع ارتفاع درجة الحرارة، وفق ما قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويعاني مرضى الجيوب الأنفية من الطقس المصاحب للأتربة، حيث يعد السبب الرئيسي لحساسية الأنف الموسمية هو وجود الرياح المحملة بالأتربة التي تؤدي إلى حدوث مضاعفات كثيرة، لذا يجب الالتزام بعدد من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها لتجنب الإصابة بمضاعفات صحية وفقا لموقع "health line":

- يجب البقاء في المنزل، لأن تعرض المرضى للهواء يمكن أن تسبب لهم ضيق في التنفس.

- الحرص على إغلاق جميع نوافذ وأبوب المنزل، لمنع دخول الأتربة والهواء.

- في حالة الاضطرار للخروج، يجب وضع كمامات تجنبا لاستنشاق الأتربة والهواء الملوث.

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- عدم الاحتكاك أو الجلوس بأشخاص مصابين بنزلات البرد.

- استخدام المناديل المبللة على الأنف والفم، لمنع وصول الأتربة لهم.

- يجب على المرضى أخذ أدوية الحساسية بانتظام، خاصة هذه الفترة لتفادي حدوث مضاعفات.

- الابتعاد عن أماكن الجلوس التي بها أشخاص مدخنون.

- تجنب وضع الروائح عالية التركيز بكثرة، حيث رائحته تزيد من تهيج الأنف.