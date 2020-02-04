استوحي مكياجك المتقن من الفنانة ليالي دهراب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2020 07:44 مساءً - تتميز الفنانة الكويتية ليالي دهراب بدمج الألوان المختلفة المميزة في المكياج بطرق متقنة متعددة.. لذا استوحينا لكِ عزيزتي عدة خيارات لمكياجك من وحيها لعاشقات الألوان الداكنة.

مكياج ليالي دهراب



تزينت ليالي بظلال العيون البني المدمج باللون الزهري في الجفنين مع قلم الروج الزهري والعدسات العسلية والبلاشر المشمشي للوك

مذهل، وفي إطلالة أخرى وضعت طلاء الشفاه الأسود اللامع وجمعت اللونين البني والأسود في الآي شادو.

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مكياج ليالي دهراب

كما اعتمدت طلاء الشفاه الأحمر ورسمت عينيها باللون الأسود اللامع في الجفن والبني في كسرة العين والبيج أسفل الحواجب مع العدسات الفاتحة، وفي لوك مماثل وضعت المكياج ذاته مع طلاء الشفتين الزهري الفاتح الذي أضفى عليها الكثير من الأنوثة.

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وتجملت في الإطلالة الخامسة بطلاء الشفتين البني بدرجته المميزة ووضعت لجمال عينيها درجة داكنة من الأخضر وعدسات خضراء مع بلاشر زهري، وفي الإطلالة الأخيرة وضعت طلاء الشفتين الزهري مع الآي شادو الزهري الفاتح والبني للوك مفعم بالجاذبية.

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