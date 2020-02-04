أفضل كريمات ترطيب البشرة لفصل الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2020 07:44 مساءً - تزداد حاجة البشرة خلال فصل الشتاء إلى الترطيب بسبب العوامل البيئية القاسية التي تتعرض لها. فالهواء البارد والأمطار، والاعتقاد الخاطئ بأن شمس الشتاء لا تحمل الضرر للبشرة كشمس الصيف، هي عوامل من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي في صحة البشرة ونضارتها، إذ تفقدها مرونتها وتجعلها عرضة للجفاف والتشقّقات وصولاً إلى بعض الأمراض الجلدية الحرجة.



تركيبة كريمات الشتاء



استناداً إلى كل العوامل التي تتسبّب بزيادة خطر إصابة البشرة بالجفاف خلال فصل الشتاء، تسعى العلامات التجارية إلى توفير مستحضرات عناية بالبشرة خاصة بهذا الفصل وهي تأتي بتركيبة غنيّة من الكريم عكس ما تقدّمه في فصل الصيف حيث تكون التركيبة خفيفة من لوشن وجل أو حتى بخاخ مرطّب.



أما بالنسبة إلى محتويات الكريمات، فهي تتكون من فيتامينات تغذي البشرة من الأعماق كالفيتامين E وC ومن أحماض دهنية ترفع نسبة الرطوبة فيها. بالإضافة إلى بعض المكوّنات الأخرى التي لها دور فعّال في ترطيب البشرة كالأحماض الدهنية وحمض الهيالورونيك وزبدة الشيا وزيت اللوز... وغيرها.

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أفضل كريمات الترطيب للشتاء



Murad Essential C-Day Moisture SPF30

Murad Essential C-Day Moisture SPF30



هو كريم غني بفيتامين C يساعد في ترطيب البشرة من الأعماق وتفتيح البقع الداكنة التي أصابتها خلال فصل الصيف نتيجة التعرّض لأشعة الشمس الضارة. كما يحتوي هذا الكريم على نسبة كافية من الحماية ليقي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية في الشتاء.

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Neutrogena Hydro Boost Gel-Cream

Neutrogena Hydro Boost Gel-Cream



كريم غنيّ بحمض الهيالورونيك الذي يرطّب البشرة جيداً ويحميها من الجفاف. يأتي بتركيبة مزدوجة بين الكريم والجيل، يناسب البشرة الدهنية بشكل أساسي إذ يرطّبها دون أن يساهم بزيادة إفرازاتها الدهنية.



Dr. Dennis Gross Ferulic+Retinol Anti-Aging Moisturizer

Dr. Dennis Gross Ferulic+Retinol Anti-Aging Moisturizer



كريم مرطّب غنيّ بمضادات الأكسدة التي تدعم البشرة وتجعلها قادرة على مقاومة أضرار الشمس والأشعة فوق البنفسجية. كما يحتوي على الريتينول وحمض الهيالورونيك ما يجعله مثالياً لمكافحة شيخوخة البشرة.



Olay Regenerist Micro-Sculpting Cream

Olay Regenerist Micro-Sculpting Cream



كريم غني ومغذّ يعمل بشكل جيد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف وأعراض الشيخوخة المبكرة من ترهّل وخطوط رفيعة وتجاعيد. يحتوي على النياكيناميد (المعروف باسم فيتامين B3) ، وهو عنصر يعمل على تجديد الخلايا السطحية ويقوي حاجز الرطوبة الطبيعي للبشرة، وعلى الببتيدات الأمينية المعروفة بدورها في زيادة إنتاج الكولاجين وتحسين مرونة البشرة، بالإضافة إلى حمض الهيالورونيك والجلسرين.



Clinique Moisture Surge

Clinique Moisture Surge



يأتي هذا الكريم بتركيبة خفيفة الوزن إنما غنيّة.يحتوي على عناصر مرطّبة أبرزها حمض الهيالورونيك وماء الصبار المنشط.

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