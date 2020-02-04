3 خلطات منزلية من زيت اللوز الحلو لبشرة مشرقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2020 07:44 مساءً - زيت اللوز الحلو من الزيوت المغذية والمفيدة للبشرة، يحتوي على فيتامينات ومعادن تمنح بشرتكِ مظهر شبابي وملمس ناعم، كما يُقاوم الزيت علامات الشيخوخة وتقدم سن البشرة، وكذلك يعالج أي نوع من مشاكل الالتهاب للجلد، لهذا فالماسكات من زيت اللوز مفيدة للبشرة الحساسة.



ولهذا إليكِ خلطات منزلية من زيت اللوز الحلو لبشرة مشرقة



ماسك زيت اللوز الحلو مع الصبار والغليسرين

ماسك زيت اللوز الحلو مع الصبار والغليسرين



المكونات



- 10 نقاط من زيت اللوز الحلو

- ملعقة كبيرة من هلام الصبار

- ملعقة صغيرة عسل خام

- ملعقة صغيرة غليسرين



طريقة تحضير الماسك



اخلطي الصبار مع العسل والغليسرين، ووزعيه على بشرتكِ.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة، ومن ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

يفضل أن تعتمدي الماسك مرة على الأقل أسبوعيًّا، لترطيب فعال لبشرتكِ.

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خليط بياض البيض وزيت اللوز الحلو

جربي خليط بياض البيض وزيت اللوز الحلو



- بياض بيضة

- ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

- ملعقة صغيرة عسل



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على وجهِك.

اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، لتحصلي على بشرة ناعمة ونضرة.

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ماسك زيت اللوز الحلو وفيتامين E والزبادي

جربي ماسك زيت اللوز الحلو وفيتامين E والزبادي



المكونات



- ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو

- كبسولة فيتامين E

- ملعقة كبيرة من الزبادي

- ملعقة صغيرة من السكر البني



طريقة تحضير الماسك



اخلطي المكونات مع بعضها، وابدأي بتوزيعها على بشرتك.

اتركي الخليط حتى يجف، ثم أزيليه بالماء الفاتر.

هذا الماسك يمنح بشرتك النضارة، فالزبادي يغذي البشرة ويوحّد ويفتح لونها، و يزيل فيتامين E بقع الشمس ويمنحكِ مظهرًا حيويًا، أما زيت اللوز فيعمل على تنعيم بشرتك، بينما يعدّ السكر البني مقشرًا طبيعيًا يزيل الرؤوس السوداء.

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ماسك زيت اللوز الحلو وزبدة الشيا

جربي ماسك زيت اللوز الحلو وزبدة الشيا



المكونات



- ملعقة كبيرة من زبدة الشيا

- ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو

- ملعقة صغيرة من العسل



طريقة تحضير الماسك



اخلطي المكونات مع بعضها البعض ووزّعيها على بشرتكِ.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على البشرة.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة أسبوعيًا، للحصول على بشرة متوهجة وترطيب فعال من زيت الزيتون.

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