خلطات منزلية لحماية الأظافر من التكسر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2020 07:44 مساءً - العناية بالأظافر روتين يكاد يكون يوميًّا في حال تعاني الأظافر من التكسّر وعدم النمو والتشقّق. طبعًا الكريمات المعالجة تساعد في التخلّص من هذه المشاكل، لكن ماذا عن تجربة العلاج في المنزل وبمواد وخلطات طبيعية؟ مواد سهلة التحضير، موجودة في مطبخِك. فلنتعرّف إليها:

خلطة خل حمض التفاح للأظافر

خلطة خل حمض التفاح للأظافر

يحتوي خلّ التفاح على مواد مغذّية مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، بالإضافة إلى عدد من المعادن الأخرى التي تُعتبر ضرورية لنمو الأظافر الصحية القوية والمتينة والمحافظة عليها.

الطريقة:

اِمزجي ملعقة من خل التفاح مع ثلاث ملاعق من الماء لتخفيف المحلول. اِنقعي أظافركِ في المحلول لمدة 3-5 دقائق، ثم اغسلي يديكِ برفق بالماء. بمجرد أن تنظفي أظافركِ، قومي بتجفيفها باستخدام مرطب.

الاستخدام : مرة واحدة يوميًّا.

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خلطة عصير البرتقال للأظافر

خلطة عصير البرتقال

عصير البرتقال غني بفيتامين C، الذي يشجع على إنتاج الكولاجين - وهو مكوّن رئيسي ضروري لنمو الأظافر وقوّتها.

الطريقة: اِنقعي أظافركِ في كوب صغير من عصير البرتقال لمدة 10 دقائق تقريبًا. بمجرد الانتهاء، أشطفي أظافركِ بالماء الدافئ، وضعي مرطّبًا حتى تصبح أظافركِ ناعمة وتبدو صحية.

الاستخدام : مرة واحدة يوميًّا.

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خلطة الطماطم للأظافر

خلطة الطماطم

تحتوي الطماطم على كميات كبيرة من البيوتين وفيتامين A و C، ما يساعد في نمو الأظافر وقوّتها.

الطريقة: اُخلطي نصف كوب من عصير الطماطم مع ملعقتين من زيت الزيتون في وعاء. اِنقعي أظافركِ لمدة 10 دقائق على الأقل.

الاستخدام: مرة واحدة يوميًّا.

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خلطة زيت الزيتون والليمون للأظافر

خلطة زيت الزيتون

هذا العلاج المنزلي كان موجودًا منذ قرون عدة. يُعرف زيت الزيتون بأنه أحد أفضل المرطبات للأظافر، في حين يُعرف الليمون بخصائصه المضادة للأكسدة، حيث أنّهما يُعدّان أفضل وصفة لتقوية الأظافر، فضلًا عن منع التكسّر.

الطريقة: اُخلطي ثلاث ملاعق من زيت الزيتون مع ملعقة واحدة من مركّز عصير الليمون. قومي بتسخين المحلول في الميكروويف، حتى يصبح دافئًا. اِنقعي أظافركِ لمدة 10 دقائق، قبل شطفه بالماء الدافئ.

الاستخدام: مرة واحدة يوميًّا.

خلطة ملح البحر للأظافر

خلطة ملح البحر

من المعروف أنّ ملح البحر يحتوي على العديد من معادن الشفاء، والتي تساعد على تقوية الأظافر وإضافة لمعان لطيف وصحي.

الطريقة: اِمزجي ملعقتين كبيرتين من ملح البحر في وعاء صغير من الماء الدافئ. قومي بإضافة بضع قطرات من الزيوت الأساسية لإضافة رائحة ذكية إلى أظافرِك، وكذلك تليينها. اِنقعي أظافركِ لمدة 10-15 دقيقة.

الاستخدام: 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.