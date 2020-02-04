ماسكات زيت الزيتون للشعر... فوائد مذهلة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2020 07:44 مساءً - زيت الزيتون واحد من أقوى الزيوت الطبيعية المفيدة للشعر، ومعروف بخصائصه التي تعالج مشاكل التساقط، ومشاكل الشعر التالف، ولهذا يعتبر من أفضل الزيوت التي يمكنكِ اعتمادها مع الماسكات الطبيعية، لترطيب الشعر، وحمايته من المشاكل المختلفة التي يتعرض لها.



وصفة ماسكات الزيوت مع المايونيز



المكونات



- ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملعقة كبيرة زيت بذر الكتان

- ملعقة كبيرة زيت جوجوبا

- ملعقة كبيرة مايونيز



طريقة تحضير الماسك



خلط هذه الزيوت مع بعضها البعض ووضعها على الشعر.

يتم تغطية الأطراف بقطعة بلاستيكية.

جربي الماسك مرة واحدة كل شهر، لترطيب قوي لشعركِ.

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ماسك البيض وزيت الزيتون

ماسك البيض وزيت الزيتون



- 1 بيضة

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون



طريقة عمل الماسك



اخلطي البيض مع زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

وزعي الماسك على شعركِ بالكامل.

- اتركيه لمدة نصف ساعة

- كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، إذ إنّ البيض يحتوي على البروتينات المغذية لشعرِك، بينما يساعد زيت الزيتون على لمعانه، ويحميه العسل من الجفاف والتقصف.

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ماسك زيت الزيتون والافوكادو والعسل

ماسك زيت الزيتون والافوكادو والعسل



- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة عسل

- حبة أفوكادو مهروسة





طريقة عمل الماسك



- اهرسي الافوكادو جيدًا، واخلطيه مع زيت الزيتون والعسل.

- ضعي الخليط على شعرك لمدة ساعة كاملة.

- اشطفي شعرك بالشامبو، وكرري هذه العملية مرة أسبوعيًا.

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