الشباب حيران يتجوز المصرية ولا الأجنبية.. ومغردون: الشرع محلل 4

"المصرية ولا الأجنبية"، هاشتاج أطلقه رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لتسليط الضوء على الحيرة التي يقع فيها العديد من الشباب في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالزواج، خاصةُ بعد ارتفاع الأسعار، والذي جعل العديد منهم ينصرفون عن الزواج من المصريات، ويفضلون الأجنبيات.

وتداول الشباب والفتيات "الهاشتاج"، بتعليقات عدة ساخرة، حيث علق حساب باسم "مستر بسيط"، على الهاشتاج المتداول: "الشرع محلل 4، مصرية ولبنانية ومغربية وخليجية، وبكدة يكون راضى جميع الأطراف".

فيما تفاعل آخر مع الهاشتاج، معلقًا: "الأجنبية أفضل من ناحية الشكل والجمال".

وعلق حساب آخر باسم "محمود رشاد": "هو لو اتجوزت الاتنين هيجري حاجة، والنعمة ما هيجرى حاجة، أهو واحدة تنكد وواحدة تدلع".

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"المرأه هي المرأة مهما اختلفت جنسيتها، طالما انت بتحبها وبتحترمها وبتعاملها معاملة حسنة ومش بتخونها بره البيت، هي بتكون حنونة وتحبك وتخلص لك وتشيلك في عينيها، دي طبيعة المرأة، الطبيعة برمجتها تحافظ على أسرتها، لأني عايش في انجلترا، اتجوزت إنجليزية ومفيش أحن منها"، هكذا علق حساب باسم "حمدي"، على الهاشتاج.

وتحدث آخر عن محاسن المرأة المصرية: "المصرية يعني الجدعنة والحنية والطيبة والإخلاص والأمان، هي الأم والزوجة والأخت، هي أهم عمود في حياة الراجل المصري".