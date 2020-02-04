3 أحذية رائجة اخترناها لكِ ترافقكِ من إطلالات النهار إلى لوكات المساء

It Pieces! هذه هي التصاميم التي تبحث عنها كل مواكبة موضة، فحصولها عليها هي بمثابة الورقة الرابحة التي تكمّل إطلالاتها. تنسيق بسيط أم مبتكر، قطعة واحدة من تصاميم الموسم كفيلة بأن تنقل إطلالتكِ إلى مستوى آخر. الأكسسوارات تحتلّ الصدارة بين تصاميم الموسم أو الـIt pieces وقد اخترنا لكِ من بينها لشهر مايو 3 أحذية ملفتة تحاكي أذواقاً مختلفة، ترافقكِ من إطلالات النهار إلى لوكات المساء.

لمحبات الأحذية الكلاسيكية المنكّهة بلمسة مبتكرة، إليكنّ حذاء Edwige من Saint Laurent Paris

إن كنتِ تبحثين عن حذاء يجمع ما بين الكلاسيكية والإبتكار في الوقت عينه، لا تتردّدي في إنتعال هذا الحذاء! تصميم يتماشى مع سهراتكِ واطلالاتكِ الكاجوال شيك، فلا تتردّدي في تنسيقه مع فستانكِ القصير أو حتّى مع جينز وتوب أسود. كثيرةٌ هنّ النجمات اللواتي اخترنه فسيشجّعنكِ على انتقائه أنتِ أيضاً! اختاريه منمّق بالحبيبات البرّاقة تماماً مثل Anja Rubik، التي انتعلته مرّتين على السجادة الحمراء، أو انتعليه خالي من هذه الزخرفات تماماً مثل ما فعلت Lily Collins

لمحبات الأحذية البعيدة عن الملل، إليكنّ حذاء Begum من Amina Muaddi



حذاء سيجعلكِ تتميّزين بإطلالة عصريّة، ملفتة وأنيقة في الوقت عينه! كما سيجعلكِ تبدين طويلة القامة بعيداً عن الأحذية ذات الكعب التقليدي. لذا إن كنتِ تحبّين الستايل البعيد عن الملل، فلا تتردّدي أبداً في انتعال حذاء Amina Muaddi! سيحاكي أسلوبكِ كما سيسهّل عليكِ عملية تنسيقه إذ يتماشى مع كل الملابس مهما كان ستايلها أو لونها. كل من ديما الأسدي وأمينة مودي وHelena Bordon انتعلنَ هذا الحذاء في مناسبات مختلفة ليؤكّدنَ لكِ أنه عليكِ امتلاكه حالاً

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لمحبات الأحذية اليومية المريحة، إليكنّ مول Virgo من By Far

اختاري هذا المول من By Far لإطلالاتكِ اليومية المريحة والمنكّهة بلمسة أنيقة مميّزة! بفضل موديله المستوحى من حقبة التسعينيات، سيمنحكِ هذا المول لوكاً فريداً من نوعه منكّهاً بلمسة عصرية جميلة. إضافةً إلى أنّ كعبه القصير Kitten Heels سيسهّل عملية انتعاله طيلة النهار. نسّقيه مع فستانكِ الصيفي تماماً مثلما فعلت كل من Priyanka Chopra و Nicole Kittivat أو انتعليه مع سراويل الجينز مثلما فعلت علا فرحات

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