7 تصاميم على المرأة الممتلئة الإبتعاد عنها والبديل لكلّ منها

أنتِ جميلة مهما كانت مقاساتكِ، فكلّ مرأة جذّابة على طريقتها الخاصّة... لكنّ ذلك لا يمنع من أن تتنبّهي إلى بعض الأخطاء في اختيار الملابس، قد تجعلكِ تبدين حتى أكثر حجماً ممّا أنتِ عليه. من هنا قررنا أن نعرّفك على 7 تصاميم عليك الابتعاد عنها إذا كنت صاحبة جسم ممتلئ، كما سنعرّفك على البديل لكلّ منها.

ابتعدي عن السروال الذي يصل إلى مستوى الكاحل واستبدليه بالسراويل الطويلة:

أو ما يُسمّى ¾ Pants، فكلّ ما يقسم ساقكِ بهذه الطريقة، يقلّص من طولها ويزيد من عرضها. تفادي السراويل التي تنتهي في المنطقة الممتدّة بين الركبة والكاحل، وإذا رغبتِ في اعتماد أحدها، ارتديه مع حذاء ذو رأس حاد وكعب عال. أما السراويل الطويلة وخاصةً الواسعة من الاسفل تساعد في إظهار القدمين ممشوقتين وأطول، ما يمدح شكل جسمك.

ابتعدي عن السراويل المطبّعة واستبدليها بالسراويل موحدة اللون الداكنة:

إذا كنتِ معجبة بهذه الصيحة التي بدأت بالظهور منذ مواسم عدّة وما زالت مستمرّة، فاعلمي أنّ الطبعات تضيف حجماً وبعداً إضافيّاً على جسمكِ، حتى لو كنتِ تتمتّعين بمقاساتٍ معتدلة. جرّبي طبعاتٍ عدّة واختاري ما يناسبك منها! أما السراويل موحّدة اللون وتحديداً الداكنة تساعد في إبراز الجسم أنحف والقدمين أطول.

لا تعتمدي الخطوط الأفقيّة واستبدليها بالخطوط العموديّة:

ابتعدي عن الخطوط الأفقيّة والجئي إلى التصاميم التي تتميّز بالخطوط العموديّة! تفصيل صغير بإمكانه أن يمدح قوامكِ، سيجعلكِ تبدين أطول وأنحف. ارتدي فساتين، سراويل، قمصان تتميّز بهذه النقشة واحصلي على إطلالة مواكبة للموضة.



لا تعتمدي الأحزمة العريضة واستبدليها بالأحزمة متوسطة العرض:

من المعروف أن الأحزمة تساعد في إبراز الخصر أنحف وبالتالي تناسب صاحبة الجسم الممتلئ، لكن الأحزمة العريضة في الكثير من الأحيان لا تخدم هذا الغرض. لذا استبدليها بالأحزمة الرفيعة أو المتوسّطة لتحددي خصرك بطريقة ناعمة.

استغني عن سترة البليزر القصيرة واستبدليها بالبليزر التي تصل الى مستوى الأرداف:

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رغم أن البليزر القصيرة رائجة جداً هذا الموسم إلّا أنها لا تمدح جسم جميع النساء كونها تزيد من العرض في الجزء العلوي من الجسم. لذا استبدليها بالبليزرلمتوسّطة الطول التي تصل الى حدود الورك والتي تبرز الجسم أنحف كونها تخفي الأرداف.

ابتعدي عن نقاط البولكا الكبيرة واستبدليها بالنقاط الصغيرة:

نقاط البولكا صيحة رافقتنا منذ فترة زمنيّة طويلة، لكن طرق اعتمادها قد تكون دقيقة. إذا كنت صاحبة جسم ممتلئ فابتعدي عن التصاميم المزيّنة بنقاط البولكا الكبيرة واستبدليها بنقاط البولكا الصغيرة.

ابتعدي عن التنانير القصيرة أو ذات الطيات واستبدليها بالتنانير متوسطة الطول الضيقة:

التنورة متوسّطة الطول والضيّقة هب من بين تنانير الميدي التي تبرز القوام وتليق بالمرأة صاحبة الجسم الممتلئ على عكس التنانير القصيرة أو ذات الطيات. كي تنجح إطلالتكِ بهذه التنورة، ننصحكِ باختيار تلك ذات الخصر العالي لكي تجعلكِ تبدين ممشوقة أكثر. يمكنك وضع التوب تحتها أو ارتداء توب قصيرة معها.

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