موديلات بلوزات للشتاء تعكس أسلوبكِ الخاص في الأزياء

قد تختارين بلوزات الشتاء كقطعة تدفئكِ في فصل الشتاء، لكنّها قد تكون على الأرجح ليست من التصاميم المحبّبة إلى قلبكِ لظنّكِ أنّها قد تجعل لوككِ أقل جاذبية. ليس من بعد الآن، موديلات مميّزة وعصرية ستحاكي ستايلكِ مهما كان. من هنا، جمعنا لكِ بلوزات للشتاء من موضة خريف وشتاء 2021-2020 تلبّي الأذواق كافة.

موديلات بلوزات للشتاء، تحاكي أسلوب وستايل كل مرأة، فستجدين تلك التصاميم البسيطة أو المطبّعة أو حتى العصرية وغير التقليدية. إن كنتِ من النساء اللواتي يركّزن على القصّة أكثر من التطريزات والتفاصيل الصغيرة، فأنتِ تميلين إلى الأسلوب الكلاسيكي البسيط. لذلك، ننصحكِ باختيار بلوزات للشتاء بألوان هادئة وذات قصّة ملفتة مثل كنزة Altuzarra المزيّنة بأزرار عند الجانب أو بلوزة Michael Kors التي تتميّز بالطيّات على أكمامها.

إن كنتِ تميلين إلى الأسلوب العصري، فلا غنى لكِ عن تصميم Nina Ricci، الذي أتى بلون قويّ وأكمام غير متوازية تبرز الأكتاف. إضافة إلى ذلك، يمكنكِ اختيار كنزة Prada الزهرية والمرفقة بريش أصفر عند الأكمام. هذا الموديل هو من بين بلوزات للشتاء، التي ستعكس ستايلكِ بطريقة مواكبة لآخر صيحات الموضة.

أمّا إذا كنتِ صاحبة أسلوب مينيمالي، فأنت تفضّلين بلوزات ذات قصات ملفتو وخالية من أي تطريزات. في هذا الإطار، اختاري موديلات شبيهة بتصميم Fendi أو ذلك الشبيه بتصميم Stradivarius، اللذين يمكنكِ تنسيقهما بطرق مختلفة، أي في إطلالاتكِ النهارية والمسائية.



إذا كنتِ من النساء اللواتي يفضّلن اعتماد الألوان والنقشات في إطلالاتهن، فما عليكِ سوى اختيار تصاميم مطبّعة مثل بلوزة كل من Loewe وEtro أو اختاري تصميم Bershka المرفق بوشاح من نفس النقشة. تمتّعي بإطلالة جريئة واختاري بلوزات مصنوعة من أقمشة رائجة مثل موديل Topshop الصوفي وبلوزة Ellese المبطّنة. لإطلالة أنثوية مميّزة وبسيطة، اختاري موديلات بلوزات للشتاء مطرّزة وناعمة تماماً كتصميم Ulla Johsnon.

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تنسيق الكنزات الصوفية ليس بالمهمة الشاقة إطلاقاً، إذ يمكن أن ترتديها مع التنانير ذات الطيّات، أو أن تنسّقيهاوتضعيها ببساطة تحت سروال جلدي أو جينز؛ صيحة رائجة ستعكس أسلوبكِ الستايلش، اضغطي هنا للمزيد. من جهة أخرى، إن كنتِ تعتقدين أن البلوزات الشتوية لا تتماشى سوى مع الإطلالات النهاريّة والكاجوال، فأنتِ مخطئة إذ أنّها تتناسب أيضاً مع سهراتكِ وبعض المناسبات. ادخلي كنزاتك إلى إطلالاتكِ الرسميّة ونسّقيها بالشكل الصحيح لتتميّزي بإطلالة دافئة وعصريّة في الوقت عينه. ارتدي كنزة ذات ياقة عالية ونسّقيها مع تنّورة ملفتة تتميّز بالكشاكش مثلاً أو اختاري بلوزات مطرّزة بالحبيبات البرّاقة مثل تصميم كل من Zara وChristopher Kane. لا تنسي إكمال إطلالتكِ بأكسسوارات مميّزة تنقل لوككِ إلى مستوى آخر؛ احملي حقيبة منمّقة والجئي إلى أقراط كبيرة الحجم.

موديلات بلوزات للشتاء

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