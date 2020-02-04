أبرز 7 موديلات سراويل جينز رائجة في موسم صيف 2020

بالطبع تملك كلّ سيّدة منّا أكثر من بنطال جينز في خزانتها، فإنّه حليف كلّ الإطلالات، النهاريّة أو حتى المسائيّة. تختلف موديلات بناطيل جينز من موسمٍ إلى آخر، ونرصد في كلّ فصل صيحات جديدة. موديلات بناطيل جينز مختلفة ومتعدّدة انضمّت إلى مجموعات ربيع وصيف 2020وقد لاحظنا أن 7 صيحات برزت بقوّة هذا الموسم. إن كنتِ تحبّين مواكبة الموضة، كوني السبّاقة في اعتماد أجدد موديلات بناطيل جينز لتتميّزي عن باقي صديقاتكِ! ما هي الصيحات الرائجة هذا الموسم؟ إليكِ الجواب!

بناطيل جينز مطبّعة

بناطيل الجينز الغنيّة بالرسومات وبالطبعات تحتلّ مركزاً مهمّاً ضمن مجموعات صيف 2020الجئي هذا الموسم إلى التصاميم التي تتسّم بهذه التفاصيل تماماً مثل كلّ من موديل Versace وMSGM وDior. ستحصلين من دون شكّ على إطلالة مرحة وعصريّة هذا الصيف.

بناطيل جينز باللون الأبيض

اعتمدي هذا الصيف سراويل جينز باللون الأبيض للتألّق بإطلالة صيفية مرحة! تجرّئي ونسّقي هذا التصميم مع قميص أو توب بالتدرّج الأبيض لتلفتي أنظار كل مَن حولكِ. معلومة إضافية: هذا اللون سيسلّط الضوء أكثر فأكثر على بشرتكِ السمراء. سبب إضافي سيجعلكِ تهرعين إلى شراء سروال جينز باللون الأبيض.

بناطيل جينز Bleached

برزت في موسم صيف 2020سراويل الجينز التي تتّسم بلونها المبيّض. هذه الموديلات ستمنحكِ من دون شكّ لوكاً جريئاً وملفتاً في الوقت عينه، لذا لا تتردّدي في اللجوء إليها إن كنتِ تتّسمين بهذا الستايل.

بناطيل جينز مبالغ بوسعها

سواء كانت طويلة أو تصل إلى حدود ما قبل الكاحل، قدّمت عدّة دور أزياء عدّة سراويل جينز مبالغ بوسعها. هذا الموديل سيمنح كل مَن ترتديه إطلالة مشاكسة، مريحة وعملية في الوقت عينه! كما إنه مناسب جدّاً للأيام الصيفية الحارة.

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بناطيل جينز ممزقة

هذا السروال لا يغب عن ساحة الموضة، ففي كل موسم نراه على منصة عروض دار أزياء واحدة على الأقلّ. هذا الموسم، رصدنا سراويل جينز ممزقة على منصات العروض، لتؤكد لكِ أنها من بين الصيحات التي عليكِ تبنّيها في صيف 2020

بناطيل جينز ذات خصر عالي وقصّة فضفاضة

قدّمت دور أزياء عدّة في موسم ربيع وصيف 2020سروال جينز ذي خصر عالي وقصة فضفاضة. هذا الموديل من السراويل سيمدح قوامكِ ويجعلكِ تبدين أطول، إذ أن السراويل ذات الخصر العالي تخلق مدى وهمياً في ما يتعلّق بالطول. لذلك، لا تتردّدي في تبنّي هذه الصيحة هذا الموسم



بناطيل جينز بتدرّجين مختلفين

رصدنا سراويل الجينز التي تضمّ تدرّجين مختلفين من الدنيم؛ فاتح وداكن، وكأنّ نوعين من القماش قد تداخلا سوياً. الجئي إلى هذه الصرعة للتميّز بلوك فريد من نوعه.

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