صورة من العمرة.. متابع يتهم ريم الباردوي بـ"النفاق".. والفنانة: "روح اتعالج"

تواصل الفنانة ريم البارودي، مشاركة متابعيها، بأدق لحظاتها خلال أداء مناسك العُمرة، حيث نشرت اليوم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها من أمام الكعبة الشريفة، مُعلقة: "اللهم تقبل".

وظهرت الفنانة بعباءة سوداء فضفاضة، وحجاب طويل دون مكياج، الأمر الذي تفاعل معه العديد من متابعيها، ودعوا لها بأن تكون العمرة مقبولة.

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وعلى الجانب الآخر تعرضت الفنانة لانتقاد لاذع من أحد متابعيها دعاها للرد عليه، حيث علق قائلًا: "أرحمونا، نزلتي صورة وانتي في الكعبة المشرفة والحمد الله، ولما تنزلي مصر وتسهري هتنزلي صورة وانتي لابسة عريان.. كفاية نفاق وكدب على النفس يعني لازم الإنسان يتصالح مع نفسه، كدة أو كدة.... ولما أقرر أنزل صورة بيت الله الحرام على صفحتي، لازم كل تصرفاتي بعد كدة....".

التعليق الذي دفع الفنانة للرد عليه، قائلة: "بس يا أهبل يا مريض، روح اتعالج وشوف نفسك".

يُذكر أنَّ الفنانة ريم البارودي، اعتذرت عن استكمال عرض مسرحية "جوازة مرتاحة" المقرر عرضها في نهاية الشهر الجاري، على مسرح أوبرا جامعة مصر.