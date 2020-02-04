فيديو.. "بالطو أبيض" مبادرة توعية بمخاطر ختان الإناث في مترو الأنفاق

"الختان مش حرام، مفيش حكم شرعي بإن الختان غلط، يوم القيامة ربنا هيراضي بنتنا لو ماتت وقت الختان"، مفاهيم يقتنع بها بعض المواطنين تحتاج إلى توعية وتصحيح لتلك المفاهيم الخاطئة، وهذا ما سعت إليه مبادرة "بالطو أبيض" ضد ختان الإناث، التي أطلقتها مؤسسة "مصر للصحة والتنمية المستدامة"، صباح اليوم، بمحطة مترو الشهداء.

تأتي المبادرة في إطار اليوم العالمي لرفض ختان الإناث، والذي يصادف 6 فبراير من كل عام، وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني تجاه جريمة "ختان الإناث"، خاصة بعد وفاة الطفلة ندى حسن، بمحافظة أسيوط، أثناء خضوعها للختان على يد طبيب بإحدى العيادات الخاصة.

82% من حالات الختان تحدث عن طريق عيادات خاصة

قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، والمؤسس والمدير الطبي لمؤسسة "مصر للصحة والتنمية المستدامة"، إن يوم 6 فبراير، هو اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث، وطبقًا للمسح السكاني الأخير لمصر 2014، فإن 82% من حالات الختان تحدث عن طريق عيادات خاصة، مضيفًا لـ"الوطن"، أن ختان الإناث في مصر، حرب تحتاج إلى زيادة وعي المواطنين لتغيير المفاهيم المختلفة.

وأكد أننا نحتاج إلى تقديم رسائل للمواطنين لتغيير المفاهيم المغلوطة عن ختان الإناث: "في أمهات بيجوا يقولوا لي شوف بنتي محتاجة ختان ولا لأ، كل الأفكار دي لازم تتغير".

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سبب اختيار اسم "بالطو أبيض" للمبادرة

وعن اختيار اسم "بالطو أبيض" للمبادرة، قال: "عندنا مشكلة كبيرة في مصر اسمها تطبيب ختان الإناث، ومعناها إن بعض الأطباء هما اللي بيعملوا عمليات الختان للبنات، علشان كده أطلقنا اسم الحملة، علشان نقول إن الأطباء ضد ختان الإناث".

وأوضح أنه يجري الإجابة عن كافة التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين، منها هل الختان له فوائد طبية؟، وغيرها من الأسئلة التي تساعدنا مع الوقت القضاء على أول نوع عنف يمارس على الفتاة، وعن أسباب اختيار محطة الشهداء، قال إن ذلك من أجل الإشارة إلى شهدائنا من الفتيات نتيجة ختان الإناث.

وقالت ندى سمير، منسق الحملة، إنها سعيدة بمشاركة الطلبة من كليات الطب على مستوى الجمهورية في المبادرة.

وأوضحت أن المبادرة تقدم مجموعة من الخدمات للمواطنين، منها قياس الضغط والسكر، والتحدث معهم بشكل مباشر عن جريمة الختان وأنها ليس لها علاقة بالدين أو الطب: "أملنا أن تكون مصر خالية من ختان البنات".